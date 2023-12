¿Es la Copa Alemana el torneo más competitivo del mundo?

Si algo caracteriza a los torneos de Copa es que, independientemente de la categoría, cualquiera que participe la posiblilidad de llegar lejos e incluso derrotar a los más grandes. Sin embargo, en Alemania esto va mucho más allá y está quedando muy claro en la presente edición de la Pokal. De los ocho equipos que participarán en cuartos de final, sólo tres son de Bundesliga y el resto se reparten entre Segunda y Tercera División. ¿Qué hace especial a esta Copa Alemana? Y sobre todo, ¿podemos pensar que es el torneo más competitivo del mundo?

Una competición con tradición y donde nadie perdona a nadie

El primer fin de semana de competición oficial en Alemania está marcado por el inicio de la Pokal. 64 equipos son los que la disputan cada año, una cifra menor que en otros países como Inglaterra, Francia o España, pero con la diferencia de que todos arrancan desde la primerísima ronda y, en el caso de los clubes de Bundesliga, siempre como visitantes. 36 plazas son para los clubes de Primera y Segunda, 4 para los primeros clasificados de la anterior temporada en 3.Liga, y el resto de participantes se obtiene a partir de las 21 copas regionales que se disputan por todo el país. Por ello, cada año se ven cruces entre equipos de la máxima categoría y otros que han accedido a la competición pese a estar incluso en Oberliga (Quinta División).

Las eliminatorias a partido único provocan cada año numerosas sorpresas y no hay más que ver el ejemplo de FC Bayern München. Los Bávaros han caído en la Segunda Ronda en tres de las últimas cuatro ediciones y, esta temporada, les eliminó un equipo de Tercera como el Saarbrücken que, recientemente, también dejó fuera de la competicion a todo un Eintracht Frankfurt. Sin embargo, la cosa no queda ahí. Esta campaña también están eliminados RB Leipzig, campeón de la última edición y que perdió también en Segunda Ronda, y Borussia Dortmund que no pasó de los octavos de final. En los partidos de Copa Alemana todo puede pasar y las diferencias de categoría, aunque sobre el papel sean evidentes, en el campo no son nada.

Este año la Copa Alemana tendrá un ganador muy fuera de lo habitual

Esta temporada el panorama en la Pokal está más revuelto que nunca. De los equipos que han avanzado a cuartos de final, sólo Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach y VfB Stuttgart pertenecen actualmente a la Bundesliga y, por si fuera poco, ninguno de ellos sabe lo que es ser campeón desde la década de los 90. Ya en el caso de que un equipo de Primera levante el título, no sería nada habitual.

Otros clubes míticos del fútbol alemán como St. Pauli, Kaiserslautern, Hertha Berlin o Fortuna Düsseldorf también esperan dar la campanada y llegar a la final pese a encontrarse actualmente en la 2.Bundesliga. Y más de lo mismo para un Saarbrücken que, como ya hemos vivido en esta edición, predica con el espíritu de lucha de la Copa Alemana pese a estar en Tercera.

Aún queda mucho por decidir en una Pokal de lo más entretenida y que no está dejando a nadie indiferente. Así que, si aún no le has dado una oportunidad, este es el momento perfecto.