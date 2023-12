Ryerson no volvería a jugar con Borussia Dortmund hasta 2024

La enfermería de Borussia Dortmund tiene un nuevo paciente. Julian Ryerson, tras el último encuentro de Pokal en casa de VfB Stuttgart, regresó a Westfalia con serias molestias en su rodilla derecha y es poco probable que vuelva a vestir la camiseta negriamarilla antes de que acabe el año.

El peor parte de lesiones se lo lleva Ryerson

La visita del miércoles a Stuttgart fue un absoluto desastre para Las Abejas ya que, además de caer en los octavos de final de Pokal, vieron cómo cuatro de sus jugadores tenían que abandonar el terreno de juego por molestias. El primero fue Youssoufa Moukoko tras veinte minutos y en el descanso le siguieron Marius Wolf y Marcel Sabitzer, pero quien hizo saltar las alarmas por una posible lesión grave fue Julian Ryerson. Al disputar un balón aéreo en el descuento, el lateral noruego cayó de forma accidentada y salió del campo con mucho dolor en la rodilla. Un mal presagio que este jueves se confirmó.

En su vuelta con el equipo a Dortmund, Ryerson apareció con muletas y, tal y como informa Ruhr Nachrichten, se someterá a pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión, aunque todo apunta a que no estaría de vuelta con el BVB hasta inicios del próximo año.

Una baja muy sensible para enfrentar a Leipzig

Edin Terzic no lo tendrá nada fácil para conformar su XI titular para jugar el próximo sábado contra RB Leipzig ya que, sin Ryerson y probablemente también sin Wolf, apenas tiene opciones para utilizar en el lateral derecho. Thomas Meunier, pese a los intentos del club de darle salida en verano y haber disputado sólo seis minutos con el primer equipo esta temporada, podría ser una de las pocas opciones a considerar. También lo sería Mateu Morey, tras haber estado en el banquillo en los últimos partidos de liga. No obstante, en caso de que Niklas Süle llegue sano al encuentro, este tiene muchas papeletas de desempeñarse en el lateral. Una situación muy complicada y más aún para un duelo donde Borussia Dortmund no se puede permitir volver a tropezar.