¿Es posible que Jadon Sancho regrese al Borussia Dortmund?

Con un escándalo a cuestas en el Manchester United, surgieron los rumores de un posible regreso de Jadon Sancho al Borussia Dortmund. ¿Es posible?

Jadon Sancho, sin mucho futuro en Manchester

“No permitiré que la gente diga cosas que no son verdad, ya que me he comportado muy bien en cada entrenamiento durante esta semana. No entraré en materia, porque he sido el chivo expiatorio durante mucho tiempo, algo que no es justo. Lo único que quiero es jugar al fútbol con una sonrisa en mi cara y contribuir al equipo. Respeto todas las decisiones tomadas por el cuerpo técnico, juego con jugadores fantásticos y estoy agradecido de poder hacerlo, algo que también es un desafío todas las semanas. Continuaré peleando por este escudo sin importar lo que pase”.

Las palabras de Sancho respondían a las afirmaciones de su entrenador, Erik ten Hag, quien aseguraba que la ausencia del inglés era debida a un mal rendimiento durante los entrenamientos. Aparentemente, después de la derrota por 3:1 ante el Arsenal FC en el pasado domingo, los dos tuvieron una acalorada discusión. Ahora, tal y como apunta The Sun, el futbolista de 23 años podría salir en el próximo mercado.

Desde lo económico, pocas probabilidades de que regrese a la Bundesliga

A pesar de su arribo en 2021 a cambio de 85 millones de euros, el valor del extremo se ha desplomado. Y para el periódico británico, su antiguo equipo, el Borussia Dortmund, podría beneficiarse de esta crisis. Pero, ¿cómo ven la situación en Alemania? Aunque los rumores de Sancho y BVB circulan desde hace meses, según información de SPORT BILD, este no es un tema que actualmente se esté hablando en la mesa chica de Las Abejas.

Si bien en las oficinas del Signal Iduna Park siguen su carrera, su mega salario de casi 350.000 euros semanales es demasiado para Watzke y compañía. Además, el club ya no tiene dinero para transferencias, habiendo destinado el resto del presupuesto a la transferencia de Niclas Füllkrug.