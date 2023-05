Esta es la nueva camiseta de Borussia Dortmund para la temporada 2023/24

Borussia Dortmund ha hecho oficial el diseño de su nueva camiseta local para la próxima temporada 2023/24. Puma ha hecho realidad un diseño innovador inspirado en el Signal Iduna Park y que, además, es obra de un hincha del club.

En enero de 2022, Borussia Dortmund lanzó una campaña para que sus propios aficionados diseñaran la camiseta local del equipo para la temporada 2023/24. Se recibieron más de 15.000 propuestas, de las que salieron nueve candidatas a evaluar por un jurado. El club de Westfalia ha hecho oficial el diseño ganador, creado por Timo R. y que se ha impuesto por un amplio margen sobre los demás.

La nueva camiseta mantiene los característicos colores negro y amarillo pero, en lugar de los patrones a los que el BVB nos tiene acostumbrados, presenta la silueta de una de las esquinas del Signal Iduna Park. Timo R. quiere que sea «un diseño que llame la atención y sea recordado».

BVB fans were allowed to design and vote for our new home threads next season…here is the winner of the competition!

Our home jersey for the 2023/24 season ⚫️🟡

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 10, 2023