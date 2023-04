Esto pasó en los cuartos de final de la DFB-Pokal 2022/23

FC Bayern München y Borussia Dortmund fueron eliminados y los finalistas de la última edición regresaron a semifinales de DFB-Pokal. Los cuartos de final no dejo indiferente a nadie.

Los favoritos a ganar la Pokal, fuera

Los líderes de la Bundesliga se enfrentaron a los últimos finalistas de la Copa Alemana. En dos duelos entre sí, SC Freiburg y RB Leipzig se quedaron con los boletos para la fase previa a la definición en el Olympiastadion de Berlín.

Los de la Selva Negra dieron la nota el martes, cuando consiguieron la clasificación in extremis, con el gol de Lucas Höler desde los once pasos en la última jugada del partido. FC Bayern, que comenzó ganando con el tanto de Dayot Upamecano, no tuvo la efectividad de otras noches y lo terminaría pagando caro. Primero, con el golazo de Nicolas Höfler desde fuera del área. Y luego, con el penal de Jamal Musiala que Höler convirtió en clasificación.

Toda la actualidad del fútbol alemán la encuentras también en nuestro canal de YouTube.

El palazo para los de Thomas Tuchel no sería el único porque, al día siguiente, fue Dortmund quien no pudo avanzar a la siguiente ronda. Leipzig lo dominó por completo en la primera mitad, pero solo pudo marcar un gol a través de Timo Werner. Aunque el BVB equilibró el desarrollo del juego, no pudo hacerlo en el marcador. Y Los Toros Rojos sentenciaron en el cierre, con Willi Orban aprovechando que tenía todo el equipo rival en su propio campo para poner sin problemas el 2:0.

Semifinales entre finalistas y sorpresas

Por su parte, Eintracht Frankfurt y VfB Stuttgart olvidaron su crudo presente en Bundesliga, metiéndose entre los cuatro mejores de la Pokal. Las Águilas se vengaron de la derrota ante Union Berlin, tres semanas atrás, y ganaron sin problemas con un doblete de Randal Kolo Muani. Los campeones de 2018 pudieron golear y hasta marcaron un tercer gol en el primer tiempo, pero el VAR anuló el tanto de Rafael Santos Borré por offside.

Por último, Sebastian Hoeneß celebró una deslucida victoria en su debut como entrenador del Stuttgart, que venció por la mínima al 1. FC Nürnberg, el único equipo que quedaba del ascenso alemán. El gol de Enzo Millot al minuto 83 fue un premio para los visitantes, que demostraron ser el mejor conjunto de los dos, tras una primera parte para el olvido. El domingo, se sorteará como estarán conformadas las dos semifinales del 2 y 3 de mayo.