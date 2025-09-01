Estos fueron los mejores fichajes de verano 2025 en la Bundesliga

Finalmente, el mercado de fichajes de verano se ha cerrado y aquí te contamos cuáles fueron los mejores movimientos dentro de la Bundesliga.

En un mercado con cifras récords, los grandes números de la Bundesliga provinieron de ventas a la Premier League. Las salidas de Florian Wirtz (125 millones de euros), Hugo Ekitiké (90 millones), Nick Woltemade (85 millones) o Benjamin Sesko (76,5 millones) movieron el arca de los clubes en cifras astronómicas. De igual manera, hubo entradas que se destacaron sobre el resto y aquí las repasamos.

Luis Díaz – Liverpool FC al FC Bayern München

Tras un largo tire y afloje (término que caracterizo esta ventana de fichajes para los bávaros), el Rekordmeister concretó la llegada del colombiano por un precio fijo de 67,5 millones de euros, que puede ascender a 75 mediante primas. Esto lo convierte en el tercer jugador más caro de la historia del club. No es muy común una llegada desde la Premier a la Bundesliga y mucho menos por estas cifras, lo que certifica la estima que tienen en Múnich con Díaz.

Jonathan Burkardt – Mainz 05 al Eintracht Frankfurt

Luego de diez años en el Mainz 05, el internacional alemán se marchó a Las Águilas tras dejar a Los Carnavaleros en Conference League. Con un traspaso que ronda los 23 millones de euros, incluyendo posibles bonus, y un contrato hasta 2030, Frankfurt espera que el debut de Burkardt en la Champions League sea la certificación de un 9 letal para los próximos años.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Ritsu Doan – SC Freiburg al Eintracht Frankfurt

La idea de Markus Krösche para esta temporada era reforzar aún más a un equipo que se clasificó a Europa de manera contundente. Y los fichajes se movieron en esa dirección, con jugadores que ya demostraron su categoría en anteriores equipos. Uno de ellos es Doan. De comienzo auspicioso en esta temporada de la Bundesliga, llegó por tres temporadas a 20 millones de euros para los de la Selva Negra, que incluso llegaron a ponerlo en la foto oficial del equipo 2025/26.

Jobe Bellingham – Sunderland al Borussia Dortmund

El menor de los Bellingham sigue los pasos de Jude y arribó al cuadro aurinegro antes del inicio del Mundial de Clubes, donde anotó un gol y una asistencia en durante los cuatro partidos jugados. La directiva del BVB apuesta a que la historia se repita dos veces y por eso pagó un valor aproximado de 30 millones de euros al cuadro inglés.

Ezequiel Equi Fernández – Al-Qadisiya al Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen reventó el mercado como ningún equipo alemán en la historia: 226 millones de euros recaudados, 198 millones de euros gastados. La gerencia deportiva liderada por Simon Rolfes apostó todo a las jóvenes promesas: nombres como Maza, Tillman, Echeverri, Poku, Quansah, Ben Seghir llegaron por diferentes cifras. Entre todas ellas, destacamos a Equi Fernández, probablemente el que más futuro prometedor tenga y el que más se acerca a lo que el Werkself quiere de un sucesor de Xhaka. El tiempo dirá si los 25 millones fueron bien gastados.