Los cinco mejores jugadores de la jornada 2 de la Bundesliga 2025/26

El Borussia Dortmund se hace con la mayoría de los jugadores que aparecen en nuestro Top 5 de la jornada 2 de la Bundesliga.

Alexander Nübel – VfB Stuttgart

Tras el paso en falso durante la fecha inicial ante Union Berlin, Stuttgart se recuperó con el 1:0 conseguido sobre Borussia Mönchengladbach, en el que Nübel se destacó al detener seis disparos a portería. De esta manera, logró su primera valla invicta de la temporada.

Yan Couto – Borussia Dortmund

El brasileño lideró al equipo del BVB en la mayor cantidad de entradas (20, el 50% de las cuales fueron ganadas) y proporcionó la asistencia para el gol de Guirassy en el 1:0. La misma fue su primera participación directa en un gol en la Bundesliga (en su partido número 23). Uno de los grandes valores del equipo aurinegro en el triunfo por 3:0 sobre Union Berlin.

Nadiem Amiri – Mainz 05

Un habitual desde la temporada pasada, Amiri volvió a liderar al conseguir un punto in extremis en la casa del VfL Wolfsburg. Su penal anotado en el último minuto fue una grata recompensa por ser el jugador con más disparos a portería en el partido (siete).

Serhou Guirassy – Borussia Dortmund

Premio a la insistencia. Guirassy falló una gran cantidad de goles en el primer tiempo. De hecho, tuvo siete intentos impresionantes de gol (de los 10 del Dortmund) a lo largo del partido. Pero, cuando afinó la mira, metió un doblete para encauzar al BVB hacia el camino de la victoria.

Ritsu Dōan – Eintracht Frankfurt

Sin embargo, EL JUGADOR DE LA JORNADA es para uno de los fichajes de este mercado. Dōan estrenó su cuenta en la Bundesliga con un doblete en la victoria del sábado del Eintracht Frankfurt por 3:1 ante el TSG Hoffenheim. El internacional japonés también asistió a Can Uzun, participando en todos los goles de Las Águilas. ¿Algo más? Tuvo la mayor cantidad de tackles de todos los jugadores de su equipo (21).