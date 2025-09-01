Otro argentino en el Bayer Leverkusen: Equi Fernández firma hasta 2030

En medio de un revolucionado día tras la salida de ten Hag, el Bayer Leverkusen anuncia su último fichaje del mercado: Ezequiel Equi Fernández.

Una nueva joya del futbol sudamericano llega a la Bundesliga

Después de Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Alejo Sarco, un cuarto argentino llega al Werkself. Por entre 25 y 30 millones de euros, Equi Fernández firmó contrato hasta 2030 con el club de las Aspirinas.

Fernández sorprendió a muchos cuando llegó a Arabia Saudita, procedente de Boca Juniors, a pesar del gran interés proveniente de las grandes ligas del Viejo Continente. Solo jugó una temporada en la Saudi Pro League, donde ayudó al recién ascendido Al-Qadsiah a alcanzar el cuarto puesto.

Equi Fernández apuesta a romperla en Leverkusen y hacerse un lugar en la selección Argentina

El centrocampista defensivo estuvo muy cerca de fichar por la Real Sociedad a principios de este verano, pero fue el Leverkusen quien apostó por él en el cierre de este mercado, como una apuesta a largo plazo en un mediocampo en el cual cuentan con varios jugadores de edad como Robert Andrich (30 años), Aleix García (28) y el mencionado Palacios (26). A sus 23, el Equi da el gran salto al futbol europeo.

El sudamericano, que marcó un gol y dio tres asistencias en 32 partidos en Arabia, también quiere preservar sus posibilidades de ser parte a futuro de una convocatoria para el Mundial de 2026 con su llegada a la Bundesliga. En su país natal, el seleccionador Lionel Scaloni solo tiene en la mira a jugadores que juegan en Sudamérica y Europa para la Albiceleste. «Ahora quiero impulsar mi carrera en Europa, en un club de gran prestigio internacional», explicó el recién llegado.

Con la llegada del Equi Fernández, no se espera que el Leverkusen fiche más jugadores, a pesar del inminente traspaso de Piero Hincapié al Arsenal FC. Ahora centrarán toda su atención en encontrar un nuevo entrenador, luego de echar a Erik ten Hag de la dirección técnica.