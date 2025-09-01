Finalmente, el FC Bayern München consigue la cesión de Nico Jackson

Después de tantas idas y vueltas, FC Bayern München logró llegar a un nuevo acuerdo con el Chelsea FC y Nico Jackson jugará en el equipo bávaro.

FC Bayern gana la pulseada y se hace con el fichaje de Nico Jackson

El FC Bayern ha llegado a un acuerdo completo para fichar a Nicolas Jackson del Chelsea FC, según reporto Fabrizio Romano. La fuente privilegiada del mercado de transferencias informó que el campeón alemán pagará 16,5 millones de euros para fichar al delantero de 24 años en préstamo, y el acuerdo incluye una obligación de compra.

No se ha informado del importe de esta cláusula obligatoria, pero Jackson ha acordado un contrato de cinco años. Mientras tanto, BILD informa que el acuerdo incluye una opción de compra, que se convierte en una obligación si Jackson hace un cierto número de apariciones con el FC Bayern.

Un buen final tras varias horas de indecisiones

Después de que el domingo por la noche pareciera que el movimiento no se concretaba en absoluto, los dos clubes reabrieron las negociaciones el lunes y han logrado llegar a un nuevo acuerdo. En declaraciones exclusivas a Florian Plettenberg de Sky Sport, el agente Ali Barat había comentado sobre lo sucedido en las últimas horas:

“El acuerdo se canceló ayer por la noche. Desde hoy, los clubes están negociando de nuevo. Esperamos una solución, porque Nicolas Jackson está listo para el FC Bayern. Lucharemos hasta el final por este acuerdo”.

Jackson peleó con el club londinense para permanecer en Múnich y, a pocas horas del final del mercado de fichajes, los muniqueses ganaron la batalla. Se espera que el club anuncie oficialmente el fichaje en las próximas horas.