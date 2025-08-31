Se sorteó la 2º ronda de la DFB-Pokal 2025/26

La 2º ronda de la DFB-Pokal promete un partido emocionante como destacado: Eintracht Frankfurt recibirá al Borussia Dortmund.

Frankfurt – Dortmund, lo más destacado en los duelos de Bundesliga

En octubre, la DFB-Pokal tendrá una reedición de la final de 2017. Las Águilas recibirán a Las Abejas en el duelo más importante de la segunda ronda de la Copa Alemana. El sorteo ha dado lugar a varios encuentros interesantes entre equipos de la Bundesliga: el 1.FC Köln recibirá al FC Bayern; el VfB Stuttgart, último campeón, visitará al Mainz 05; el 1. FC Heidenheim enfrentará al Hamburger SV y el St. Pauli se las verá con el TSG Hoffenheim.

Solo dos equipos por fuera de la 1. y 2. Bundesliga habían superado la primera ronda: el Energie Cottbus, de 3. Liga, que eliminó al Hannover 96, actual líder de la 2. Bundesliga, por 1:0, y el FV Illertissen, de la liga regional bávara (cuarta división), que sacó al 1. FC Nürnberg por 6:5 en la tanda de penales. Ambos fueron la nota destacada de junto con la victoria del Arminia Bielefeld, especialista en copa, por 1:0 contra el Werder Bremen.

Así, durante el sorteo, la atención también se centró en estos equipos. Al Illertissen les tocó el 1. FC Magdeburg, de 2. Bundesliga, lo que los hace soñar con los octavos de final según dijo Karl-Heinz Bachthaler, director deportivo del club:

«Hay que verlo desde una perspectiva deportiva. Sin duda, tenemos más posibilidades contra el Magdeburg que contra un equipo de Bundesliga».

Por su parte, el presidente del Energie Cottbus, Sebastian Lemke, reconoció que RB Leipzig «no era nuestro deseo» como rival para dicha fase:

«En el club esperábamos un equipo de segunda división que no está en la misma forma».

TODOS LOS PARTIDOS DE LA 2º RONDA DE DFB-POKAL 2025/26

Todos estos encuentros se jugarán entre el 28 y 29 de octubre: