Dortmund 3:0 Union Berlin: El BVB comienza con el pie derecho en casa

Borussia Dortmund venció 3:0 al Union Berlin y, con su primera victoria en esta Bundesliga, comienza de la mejor manera la temporada en casa.

Un intratable Guirassy encamina al Dortmund hacia la victoria

Habían pasado muchas cosas en el BVB desde el fin de semana pasado. Además de la renovación del entrenador Niko Kovač, tres nuevos jugadores se incorporaron al equipo aurinegro en los últimos días: Chukwuemeka, Anselmino y, más recientemente, Fabio Silva. Si bien este último sigue de baja por problemas en el aductor, los otros dos estuvieron en la convocatoria, e incluso el argentino comenzó como titular.

A lo largo de la primera etapa, el Dortmund tuvo una clara ventaja sobre los capitalinos, que nunca pudieron evitar la derrota en sus siete presentaciones en el Signal Iduna Park. De todas maneras, el Union le dio pelea, incluso con un mejor comienzo. Sin embargo, la visita careció de buenas ocasiones, y fueron demasiado pasivos a la hora de defenderse.

Serhou Guirassy, el hombre del partido, contó con tres ocasiones de abrir el marcador, aunque estuvo falto de puntería como otras tardes. Aun así, le alcanzó para marcar un gol por parte. Sobre el final del primer tiempo, se sacó fácilmente la marca de Querfeld tras un centro de Yan Couto para rematar a quemarropa y poner el 1:0. Antes de la hora de partido, selló una gran pared con Beier y definió a vaselina por encima de Rönnow.

Union Berlin poco pudo hacer para evitar la derrota

Union Berlin intentó marcar el descuento con pases filtrados, pero se encontró un excelente Anselmino que cortó todos los circuitos y cerró un debut más que auspicioso. Diez minutos antes del final, un suplente Nmecha le puso cifras definitivas a la historia con un zapatazo desde afuera del área tras un despeje del córner.

Ambos equipos volverán a la acción el sábado 13 de septiembre, tras el parón internacional. Borussia Dortmund visitará Heidenheim, mientras que el Union Berlin recibrá al TSG Hoffenheim.