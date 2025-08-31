El FC Bayern München piensa en una cesión por Ademola Lookman

Según The Athletic, el FC Bayern München ha contactado con el atacante Ademola Lookman, procedente del Atalanta.

Lookman, una nueva alternativa del FC Bayern tras la caída de Jackson

Todo cambió en el FC Bayern München de la noche a la mañana tras el cambio de opinión del Chelsea FC respecto de Nicolas Jackson. Ahora, los bávaros centran su atención en el actual Jugador Africano del Año. La propuesta por el jugador de 27 años es una cesión, con una tarifa considerable y opción de compra a un precio considerable.

Lookman está explorando sus opciones y sigue decidido a dejar el Atalanta para dar un paso importante en su carrera. El Inter de Milán lo ha buscado este verano, pero el Atalanta no quería traspasarlo a otro club italiano.

Un delantero temible

En dicho país, se ha consolidado como uno de los delanteros más peligrosos de Europa, especialmente durante la temporada 2023-24, donde registró 17 goles y 10 asistencias en 45 partidos y donde coronó su temporada con un hat-trick en la final de la Europa League de 2024 contra el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Terminó 14º en la edición masculina del Balón de Oro del año pasado, pero expresó su tristeza tras ser señalado como responsable de la eliminación del Atalanta de la Champions League por el entrenador Gian Piero Gasperini en febrero, tras fallar un penalti contra el Club Brugge. Gasperini dejó el Atalanta para sustituir a Claudio Ranieri como entrenador de la AS Roma.

El atacante marcó 20 goles y dio siete asistencias en 40 partidos la temporada pasada, ayudando a La Dea a terminar tercero en la Serie A y a clasificarse para la actual edición de la Champions League, un torneo donde no será parte de los negriazules.

De acuerdo con el medio, hay muchos clubes interesados ​​en ficharlo antes de que cierre el mercado mañana. Florian Plettenberg, de Sky Sport, mencionó que el Galatasaray y el Tottenham Hotspur están en la competencia. Dicho canal, además del periódico Bild, también confirmó la noticia de que el FC Bayern había enviado una oferta de cesión por Lookman.