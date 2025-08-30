¡Se cayó el fichaje de Jackson! Bayern irá por Openda como plan B

Bayern München atraviesa días de decisiones importantes en el mercado de fichajes, donde busca reforzar su delantera con opciones de calidad. Tras los recientes contratiempos, el club bávaro analiza nuevas alternativas. Una de ellas es Loïs Openda, delantero belga del RB Leipzig, cuyo nombre aparece como opción prioritaria.

La operación contemplada sería una cesión con opción de compra, la cual podría convertirse en obligatoria bajo ciertas condiciones. Vincent Kompany, entrenador del Bayern, conoce bien a Openda y valora sus características ofensivas. El atacante podría salir del Leipzig, ya que el club busca cerrar la llegada de Conrad Harder.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Bayern entre la caída de Jackson y activar la opción de Openda

El interés por Openda surge principalmente por la frustrada negociación con el Chelsea, que afectó los planes iniciales del Bayern. El club londinense informó que no permitirá el préstamo de Nicolas Jackson, tras la lesión de Liam Delap. Ante esta situación, Chelsea solicitó al delantero senegalés regresar a Londres, descartando cualquier cesión inmediata.

Nicolas Jackson deseaba fichar por el Bayern, pero la postura firme del club inglés impidió el avance de la operación. Este imprevisto obligó al conjunto bávaro a replantear sus prioridades en el mercado de fichajes. En ese contexto, Openda aparece como el plan B más sólido para reforzar el ataque.

El delantero belga tiene cualidades que encajan con el estilo ofensivo de Kompany, destacando por su velocidad y capacidad goleadora. Además, su juventud lo convierte en una inversión a futuro. Aunque el Bayern prefería a Jackson, Openda representa una alternativa inmediata y realista para cubrir las necesidades del equipo.

Las próximas semanas serán decisivas para determinar el desenlace de estas negociaciones. El Bayern espera cerrar cuanto antes la llegada de un nuevo delantero. Todo dependerá de los avances con el RB Leipzig y las condiciones finales de la cesión propuesta.