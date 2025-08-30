¿Dortmund se despide del mercado con la vuelta de Sancho?

El futuro de Jadon Sancho vuelve a ser uno de los temas más comentados en este cierre de mercado. Borussia Dortmund y AS Roma negocian activamente con su entorno. Ambos clubes buscan convencer al futbolista de concretar una transferencia antes del cierre de la ventana.

Sancho otra vez aparece en la lista de Dortmund

El atacante inglés se mantiene como una figura atractiva para cualquier proyecto competitivo. Su talento y versatilidad lo convierten en un refuerzo de peso para la Bundesliga o la Serie A. Sin embargo, Sancho todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su destino.

El Dortmund sueña con un regreso que sería muy celebrado por la afición. En el club alemán vivió sus mejores años como profesional, con actuaciones memorables en Champions y Bundesliga. Su vuelta le daría al equipo de Niko Kovac una solución ofensiva inmediata.

Roma no se da por vencido

Por su parte, la Roma trabaja con ambición para reforzar a Daniele De Rossi. El conjunto italiano busca un salto de calidad para competir por los primeros puestos de la Serie A. La llegada de Sancho sería un golpe de efecto en el mercado romano.

El tiempo juega un papel fundamental en la resolución de la operación. Los clubes presionan para llegar a un acuerdo antes de la fecha límite de transferencias. Sancho, mientras tanto, analiza los proyectos deportivos y la conveniencia personal de cada propuesta.

El desenlace podría definirse en cuestión de horas, ya que la ventana está próxima a cerrarse. El interés de ambos clubes refleja la vigencia y el valor del jugador inglés. La decisión final dependerá de Sancho y de cómo evalúe su futuro inmediato.