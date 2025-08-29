Los 3 partidos destacados de la segunda jornada de la Bundesliga

La Bundesliga ya dio el puntapié inicial y esta jornada llega para la revancha de varios que tuvieron un debut en falso.

El gran clásico de Hamburgo

Sin ninguna duda, la jornada 2 del fútbol alemán empieza con un partidazo. El infierno de St. Pauli contra el Volkparstadion de HSV. Un clásico que se dio en los últimos años en la segunda categoría, pero que ahora tendrá su edición en primera tras más de una década. Ahora bien, hoy se juega por el honor más allá de que cada punto contará por la lucha por no descender.

Tendremos clásico de Baviera en la segunda jornada de Bundesliga

En el día sábado tendremos otro derby, quizás, con un perfil un tanto más bajo. FC Bayern, que arrancó la temporada goleando al Leipzig, enfrentará a un Augsburg que arrancó dando la sorpresa venciendo a SC Freiburg. Recordemos que el equipo del árbol cambió de entrenador y ahora es Sandro Wagner quien lidera el barco. Sin dudas, un gran duelo para seguir de cerca.

Dortmund quiere volver a la victoria ante Union Berlin

Borussia Dortmund arrancó la temporada de la peor manera. Con un 3:1 a favor a falta de 5 minutos para terminar el tiempo regular, terminaron igualando ante St. Pauli, uno de los que seguramente termine peleando la zona baja. Veremos que tal les va ante un Union Berlin que dio la sorpresa en el debut ante Stuttgart y si debuta Anselmino en la zaga defensivo.