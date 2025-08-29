Niko Kovac negó los rumores de salida de Beier

Niko Kovac dejó en claro en conferencia de prensa que no existen motivos para hablar de rumores sobre la posible salida de Maxi Beier. El entrenador destacó el talento del jugador alemán y aseguró que se siente como en casa dentro del club. Además, enfatizó que ni el futbolista quiere marcharse ni él pretende que lo haga en este momento.

El técnico también se refirió al regreso de Julian Ryerson, quien volvió a entrenar tras su recuperación. El jugador dio sus primeros pasos en la jornada y se espera que mañana entrene con normalidad. Esto lo convierte en una opción real para el próximo compromiso, sumando una alternativa valiosa en la defensa.

Kovac habla de Beier y los nuevos refuerzos

Kovac confirmó que Mané estará suspendido y que Anselmino podría ser el reemplazante. A su vez, se mostró satisfecho por la recuperación de Carney, quien se adaptó rápidamente. Según el técnico, Aaron también es un futbolista de gran potencial, aunque no ha tenido tantos minutos recientemente como esperaba.

El entrenador actualizó la situación de Emre y Nico, quienes progresan bien en sus respectivas lesiones. Sin embargo, explicó que aún tardarán en integrarse plenamente a los entrenamientos colectivos. Kovac remarcó que lo más importante es evitar contratiempos durante este proceso de recuperación.

Respecto al esquema táctico, el estratega detalló que su equipo trabaja con una defensa de tres hombres, sin extremos clásicos en el sistema actual. En lugar de ello, jugadores como Adeyemi, Beier, Brandt y Chukwuemeka ocupan los medios espacios con funciones distintas a los extremos tradicionales. El entrenador recalcó la importancia de tener suficiente profundidad en la plantilla para compensar posibles bajas.

Finalmente, Kovac aseguró que el camino más directo hacia el gol es por el centro, aunque reconoció la necesidad de aprovechar las bandas cuando los rivales cierran espacios.