FC Bayern avanza por Jackson y otra joya del Chelsea

Bayern München y el Chelsea avanzan en la recta final de las negociaciones por Nicolas Jackson. El delantero senegalés de 23 años está a un paso de llegar al conjunto alemán en calidad de préstamo. Aunque todavía resta definir el coste de la operación y si el acuerdo incluirá una opción de compra obligatoria o no. Desde ambas instituciones se percibe optimismo y se espera que la transferencia quede cerrada en los próximos días.

La intención del Bayern es reforzar su delantera para la temporada en curso, asegurando una alternativa de jerarquía a Harry Kane. Jackson sería utilizado principalmente como suplente del inglés, aunque el cuerpo técnico bávaro no descarta que ambos puedan coincidir en el terreno de juego en determinados esquemas ofensivos. La posibilidad de contar con dos delanteros de potencia y movilidad resulta atractiva para un equipo que busca recuperar protagonismo europeo.

Tyrique George, otra joya en el radar de Bayern

Además de Jackson, el Bayern ha mostrado interés en Tyrique George, extremo de 19 años que pertenece al Chelsea. El joven atacante es considerado una de las grandes promesas de la cantera londinense y ha despertado el seguimiento de varios clubes europeos, entre ellos el propio Bayern.

La directiva bávara apuesta por un proyecto que combine experiencia y juventud, con fichajes de futuro que puedan crecer en un contexto competitivo. George encajaría en esa política de contratación, aportando velocidad, desborde y desequilibrio en la ofensiva. Aunque por ahora no hay avances concretos, se espera que las conversaciones entre ambas instituciones también incluyan el nombre del extremo inglés.

Con estas negociaciones, el Bayern busca no solo reforzar su plantilla de cara a la actual temporada, sino también proyectar una estrategia de largo plazo que asegure continuidad y talento en el ataque.