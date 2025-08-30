¿Ten Hag está en la cuerda floja en Leverkusen?

Bayer Leverkusen igualó ante Werder Bremen y, según los recientes rumores, Ten Hag estaría en la cuerda floja.

Un partido que se le escapó de las manos

Después de un fallido debut ante Hoffenheim donde cayó 1:2, el conjunto aspirina iba en busca de revertir su imagen a Bremen. Otra vez se iba a repetir el mismo desarrollo, incluso, hasta el minuto 75 iban ganando por 1:3 y con un jugador más. Sin embargo, no aguantaron la ventaja y en la última jugada del partido, Los Nórdicos lo igualaron y otra vez la imagen de Ten Hag vuelve a estar en el foco de las críticas.

¿Ten Hag puede irse de Leverkusen?

Desde el comienzo de la semana pasada, se empezó a rumorear que la directiva tendría entre ceja y ceja al entrenador. Sí, apenas con dos partidos oficiales jugados hasta ese entonces. Sin embargo, al parecer, los altos mandos no están del todo conformes con los manejos del neerlandés y, como si ello fuera poco, los resultados no se están dando y los jugadores tampoco estarían tan a gusto. Sin dudas, una noticia en desarrollo que habrá que seguir de cerca en lo que viene.