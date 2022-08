Estos son los tres partidos a ver en el inicio de Bundesliga

En el día de hoy comienza la nueva temporada de Bundesliga y te compartimos tres partidos que debes ver en este nuevo inicio.

El debut del campeón

Como es una tradición en el fútbol alemán, quién va a dar el inicio a la nueva temporada es el campeón. Es por ello que como primera cita en la Bundesliga tendremos el electrizante duelo entre FC Bayern München y un Eintracht Frankfurt que viene de ser campeón de Europa League, además de ser un rival siempre complicado para los bávaros.

Ahora bien, esta nueva temporada los encuentra en su pico máximo. Del lado rojo, el equipo de Nagelsmann llega de vencer por 3:5 a RB Leipzig en la Supercopa Alemana. Y del lado de Las Águilas, los de Glasner vencieron por 0:4 a Magdeburg por DFB Pokal. Sin dudas, nos espera un partidazo en los primeros 90 minutos de la primera división de fútbol alemán.

Un derby entre los tres partidos a ver en el inicio de Bundesliga

Además de grandes partidos, entre medio tendremos el gran derby de la capital entre Hertha BSC y Union Berlin. Como en los últimos años, los grandes candidatos a llevárselo son los Unioners. La temporada para ellos empezó muy bien debido a que vencieron por 1:2 a Chemnitzer en Copa Alemana y, además, se encuentran muy conformes con el mercado de fichajes realizado.

Por otra parte, la situación en la parte azul de Berlín no es la mejor. En las últimas temporadas Die Alte Dame no viene teniendo buenos rendimientos y en esta nueva campaña el panorama no parece cambiar. Su resultado más reciente fue quedar eliminados de la primera fase de Pokal ante Eintracht Braunschweig, equipo recién ascendido a la 2.Bundesliga.

Un duelo entre contendientes

Para cerrar en tema de recomendaciones, el encuentro entre Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, sin dudas, es uno que hay que ver a como de lugar. La temporada pasada ambos equipos quedaron por detrás de FC Bayern München y en esta temporada se siguen perfilando como contendientes al título.

Como si ello fuera poco, el equipo negriamarillo llega con las esperanzas a tope. Tras vencer en Copa Alemana al Múnich 1860, la ilusión que creo un gran mercado de verano y la llegada de Edin Terzic está más latente que nunca. Si bien los de Seoane han quedado fuera de Pokal, en esta nueva campaña arrancan ilusionados porque además de dar el presente en la Bundesliga, también jugarán en Champions League.