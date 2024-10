FC Bayern 4:0 VfB Stuttgart: Harry Kane se desquitó y comandó la victoria bávara

De la mano de Harry Kane, FC Bayern München goleó VfB Stuttgart en el segundo turno del sábado por la séptima jornada de la Bundesliga.

Tras sendos empates en las ultimas dos jornadas, Bayern y Stuttgart llegaban al partido de la fecha con la misión de volver a sumar de a tres. Para esto, Vincent Kompany apostó por un once similar al que enfrentó al Bayer Leverkusen, a excepción de la inclusión de Thomas Müller por el lesionado Jamal Musiala. Mientras que Sebastian Hoeness cambió piezas con las vueltas de Josha Vagnoman, Fabian Rieder, Ermedin Demirovic y la llamativa titularidad de Ramon Hendriks.

La primera mitad comenzó accidentada. Ni bien pasaron ocho minutos, Aleksandar Pavlovic abandonó el campo de juego por un golpe en el hombro. Palhinha fue el encargado de reemplazarlo. De ahí en adelante, a los Bávaros no les fluyó el juego. Mas allá de llevar la iniciativa no pudo darle velocidad a las jugadas, lució incómodo y acusó de la falta de Musiala. Las acciones de ataque se centraron por la derecha, a la espalda de Hendriks. En especial por la sociedad entre Michael Olise, Raphael Guerreiro y Müller, pero no tuvieron éxito.

El planteo de Los Suabos hizo efecto e impusieron las reglas del juego. Plantaron un bloque alto, presionaron en zona media y no dejaron jugar a los de Kompany. Así es como neutralizaron a Joshua Kimmich, aunque no pudieron generar peligro real.

Para el segundo tiempo, Stuttgart siguió con su plan y asumió riesgos. Su primera chance clara llegó a los 10 del complemento. Jamie Leweling aguantó dos marcas, se escapó por afuera y encontró a Vagnoman con tiempo y espacio para pensar. El remate del ex Hamburgo se marchó por arriba del travesaño. Por su parte, el Rekordmeister se posicionó mas arriba y buscó la ventaja a como de lugar. Primero, Harry Kane fallo a puerta vacía, pero dos minutos después tuvo su revancha.

La receta para destrabar un desarrollo complicado era probar desde media distancia y lo entendió a la perfección. Con un latigazo potente, esquinado y ajustado al palo largo de Alexander Nubel fue suficiente para conseguirlo. En un abrir y cerrar de ojos, el ingles convirtió el segundo con una gran acción individual dentro del área. Un gesto técnico excelente para levantar la pelota y romper la red. No contento con eso concretó su hat-trick, tras un rebote dejado por el arquero suabo. Pero había mas. Kingsley Coman se sumó a la fiesta y cerró la goleada sobre el epilogo.

Bayern recuperó la sonrisa y vuelve a saborear el triunfo después de dos fechas. Con este resultado suma 17 puntos y sigue en la cima, pero la comparte con RB Leipzig. Por su parte, Stuttgart no sale de la irregularidad, lleva tres partidos sin ganar y se queda en la mitad de la tabla.