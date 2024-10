Los aficionados del Mainz 05 cargan contra Jürgen Klopp

Hace unas horas, los aficionados del Mainz 05 se pronunciaron sobre la decisión de Jürgen Klopp de unirse al conglomerado Red Bull.

Un Mainz envuelto en un clima de decepción

Mainz perdió por 0:2 ante RB Leipzig en la séptima jornada de la Bundesliga, pero fue lo de menos. Una de las escenas mas llamativas se dio en la previa del encuentro. Esta se originó porque Jürgen Klopp se convirtió en el nuevo Director General de fútbol del Grupo Red Bull. Una noticia que causó mucho revuelo en el mundo del fútbol en general y en el alemán en particular. Sobre todo por la gestación del odio hacia todo lo que vincula al club de las bebidas energéticas.

El alemán de 57 años es toda una leyenda en Maguncia. No solo por lo hecho en el terreno de juego, sino también en los banquillos. De hecho es el hombre que llevó al conjunto carnavalero por primera vez a la Bundesliga. Además lo hizo disputar la Copa de la UEFA y sentó las bases para consolidación en la élite con Thomas Tuchel. Todos esos hitos lo convirtieron en una figura muy querida en la ciudad de la invención de la imprenta.

Lo más paradójico es que estuvo presente en el ultimo partido de local frente a Heidenheim. Casualmente terminó con una derrota por el mismo marcador que la de hoy. No obstante, su decisión de aceptar su nuevo desafío hace dos semanas implicó en que los fanáticos desplegaran una serie de pancartas. “¿Te olvidaste todo en lo que te convertimos?”. “¿Estás loco?”. Esas frases se hacían notar en el MEWA-Arena. Por si fuera poco, utilizaron una típica frase de Klopp: » Me gustan las personas hasta el punto en que me decepcionan».

Esta es una muestra mas de que la llegada de Klopp a Red Bull generó mucha desilusión en los hinchas de todos los equipos en los que dejó su legado. De Borussia Dortmund a Liverpool. Por supuesto que el club que lo vio hacer sus primeras armas como técnico no fue la excepción.