Nuri Sahin analizó la victoria de Borussia Dortmund ante FC St. Pauli

Nuri Sahin dio una entrevista en DAZN y reflexionó sobre la victoria de Borussia Dortmund frente a FC St. Pauli.

Una victoria con sabor agridulce para el Dortmund

El reciente triunfo de Borussia Dortmund es un fiel reflejo de sensaciones encontradas. Por un lado, el equipo negriamarillo sumó de a tres y se hace fuerte en el Westfalenstadion. Al mismo tiempo, el funcionamiento es una cuota pendiente desde que arrancó la temporada.

Dicho esto, el entrenador Nuri Sahin se refirió a sus expectativas del encuentro de esta noche. Primero, admitió que no se esperaba la postura reactiva de St. Pauli y elogió la gestión del resultado de sus dirigidos. «No se puede esperar ganar 7-1 aquí. Los chicos mantuvieron la calma y no jugamos a balones imprudentes”, agregó.

Por otra parte habló sobre el rendimiento de la defensa: “La forma en que defendimos allí me vuelve loco. Este tipo de situaciones marcan la diferencia entre quedarnos aquí con 11 o 13 puntos. Ya hemos encajado goles así contra el Celtic y el Union. Eso simplemente no puede pasar”.

¿Una cuestión de falta de mentalidad?

La irregularidad del Dortmund en estos primeros siete partidos es muy marcada. La falta de consistencia y de una idea de juego le impide meterse de lleno en la lucha del título. En este sentido, Sahin aseguró que el equipo no tiene problemas de mentalidad.

«Para jugar al nivel del Borussia Dortmund no se puede tener una mala mentalidad. No permitiré que nadie hable así de mi equipo, Dios no lo quiera”.