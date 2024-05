FC Bayern aprieta el botón del pánico en busca de técnico

El rechazo de Ralf Rangnick a la oferta de FC Bayern München ha sembrado el pánico en la directiva, que ve cómo ya son tres los candidatos que no han querido hacerse cargo del equipo de cara a la próxima temporada. Una oleada de nombres ha aparecido en las últimas horas como posibles nuevas opciones, e incluso medios alemanes ahora no descartan que Thomas Tuchel se quede en el banquillo.

El «no» de Rangnick ha pillado a Bayern completamente desprevenido

Los calificativos para definir la búsqueda de entrenador de FC Bayern se terminan, al igual que la paciencia de los dirigentes muniqueses. Las negativas de Xabi Alonso, que decidió quedarse en Bayer Leverkusen, y Julian Nagelsmann, que optó por renovar su contrato con la Selección Alemana, hicieron que el club apostara todas sus fichas a una alternativa menos ilusionante, a priori, como la de Ralf Rangnick. Los Bávaros esperaban que el seleccionador austriaco accediera y, según la prensa alemana, todo apuntaba a que lo haría. Y no fue así.

La decisión de Rangnick fue completamente inesperada para Los Bávaros y, después de ver que tres técnicos no quieren dirigir al club, la desesperación estaría tomando el control. El nombre de De Zerbi sigue en la lista pero se han sumado otros muy variados. Desde BILD afirman que una nueva alternativa es Roger Schmidt, ex de Bayer Leverkusen y actualmente en Benfica. En Sky, por su parte, aseguran que también estarían detrás de Julen Lopetegui. Hasta medios franceses como L’Équipe han metido en el saco a Rudi García, recientemente destituido en Napoli. Son perfiles muy distintos entre sí no sólo por estilo de juego, sino por la carrera que han tenido y su presente.

¿Y si Tuchel finalmente se termina quedando?

Lo que parecía una realidad, pasara lo que pasara, es que Thomas Tuchel abandonaría Múnich al final de esta temporada. Y sin embargo, ahora tampoco habría que dar esto por sentado. El técnico pasó de cerrar con varios cerrojos la puerta a su continuidad para ahora, en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra Stuttgart, poner sólo un pestillo.

«Tenemos un contrato y acordamos que lo rescindiríamos. Todo es siempre posible, pero la respuesta es la misma. El acuerdo sigue en pie.»

La situación actual en Baviera es de completa incertidumbre ya que, en vez de poner todos los esfuerzos en un único candidato como hicieron con Rangnick, ahora tantean a muchos a la vez. Queda por ver si este botón del pánico que parecen haber pulsado les trae algo bueno o si, con otro rechazo, hace saltar todo por los aires.