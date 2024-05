Marco Reus ha anunciado oficialmente el fin de su carrera en Borussia Dortmund a final de temporada, el fin a más de dos décadas de lealtad y fidelidad al club negriamarillo donde vivió una auténtica montaña rusa de emociones. Te resumimos en cinco claves la carrera de un jugador irrepetible.

Una historia de fidelidad única

En 1995 y con tan sólo seis años, Marco Reus ya lucía con orgullo la camiseta de Borussia Dortmund. Se unió a las categorías inferiores del club negriamarillo y pasó toda una década allí, marchándose sin que le hubiera llegado una oportunidad en el primer equipo. Tuvo que debutar como profesional en el humilde Rot Weiss Ahlen y esa chance en Bundesliga que tanto esperaba le llegó en el otro Borussia, el Mönchengladbach. Allí, Reus se convirtió en uno de los atacantes más codiciados en Europa y Dortmund pujó muy fuerte para hacerle regresar. Lejos de guardar rencor, no lo pensó dos veces y regresó a Westfalia en 2012.

En los últimos doce años son innumerables las ofertas que le llegaron a Marco Reus pero este no aceptó ninguna y permaneció por amor al club, mientras veía cómo estrellas que brillaron junto a él como Lewandowski, Haaland, Aubameyang, Götze y un largo etcétera le dejaban solo en Dortmund. Se convirtió en estandarte y lo dio todo por Las Abejas en los momentos más complicados, y no dudó en dar un paso al costado y ceder el brazalete de capitán si era lo mejor para el equipo. Ahora el club le vuelve a abrir la puerta de salida, en lugar de adolescente, como leyenda.

Durante mucho tiempo, un calvario de lesiones

Hablar de Marco Reus también supone, tristemente, en hablar de lo que pudo llegar a ser si las lesiones no hubieran estado tan en su contra. A pesar de ser uno de los mejores en ese momento, no pudo viajar a Brasil en 2014 para contribuir a esa Selección Alemana que se convertiría en campeona del mundo. Llegó a perderse meses cada temporada y a quedarse en casa en muchos torneos importantes de selecciones porque su cuerpo no podía aguantar la explosividad que caracterizaba a su juego desde muy joven, obligándole a adaptar su estilo para sobrevivir. Y su técnica era tan impecable que lo logró, pero siempre quedará la espina de ver si pudo llegar a ser aún mejor si siempre hubiera estado sano.

Los éxitos, pocos pero gratificantes

La época en la que la perla alemana llegó a Borussia Dortmund fue exactamente el pico y posterior declive del equipo de Jürgen Klopp. Antes de ficharle, el BVB había ganado dos títulos de Bundesliga consecutivos y esperaban ganar muchos más con él. De hecho, Reus en su primera temporada pudo conquistar la Champions League, aunque desde esa derrota en Wembley todo cambió. El club fue incapaz de mantener el nivel, Klopp se marchó y pasaron infinidad de técnicos que no pudieron replicar esa era de grandeza que el atacante se perdió.

Resulta increíble pensar que toda una leyenda como Marco Reus se va de un club como Borussia Dortmund con, en este momento, dos títulos mayores conseguidos: las DFB Pokal de 2017 y 2021. No obstante, ambos fueron inmensas alegrías para él y para el club, y es que en 2021 era él mismo quien levantaba el trofeo como capitán y habiendo dado dos asistencias decisivas en aquel triunfo sobre RB Leipzig. Pudo haber tenido un mejor palmarés pero, lo que ganó, lo disfrutó al máximo.

Las Bundesligas que se escaparon

En ese mejor palmarés pudieron caber los títulos de Bundesliga que Borussia Dortmund estuvo cerca de conseguir pero que nunca levantó. En dos ocasiones llegaron a la última jornada de liga con opciones de hacerse con la ensaladera. La primera de ellas fue en 2019, donde dependían de vencer a Borussia Mönchengladbach fuera de casa y que FC Bayern pinchara ante Eintracht Frankfurt en Múnich. Los Negriamarillos hicieron sus deberes y ganaron, con Reus aportando a la causa con un gol, pero Los Bávaros tenían la ventaja y también hicieron los suyos. Era difícil, pero el BVB no falló.

La segunda ocasión que llegaron a esa fecha con opciones es la mayor mancha en la historia de Marco Reus en Westfalia. Tras toda una década de dominio de Bayern en liga, Dortmund dependía de sí mismo para levantar la ensaladera ante su estadio y con su líder como capitán. Sin embargo, pincharon ante un Mainz que no se jugaba nada y el Bayern se llevó el título con un gol agónico en los últimos minutos contra Köln. Fue la vez que Reus estuvo más cerca de ganar la Bundesliga, pero nunca lo hizo.

¿Una despedida por todo lo alto con la Champions?

Ya en esta última temporada, y sobre todo durante la segunda vuelta, el rol de Marco Reus ha sido de banquillo. Edin Terzic dio mucha más confianza a las nuevas generaciones y el ahora veterano lo terminó aceptando. Si bien toda su carrera en Dortmund le hizo merecer que quizá fuera él quien le pusiera fin y no el club, es innegable que se marchará como una leyenda. Ahora bien, la mejor despedida posible sería levantar el título que en su primera temporada como profesional en el BVB perdió: la Champions League.

Después de la victoria en la ida de semifinales sobre PSG, cerrar la eliminatoria en París supondría que el último partido de Reus como negriamarillo fuera en Wembley y en una final de Champions. Un escenario perfecto para que Borussia Dortmund diga adiós por todo lo alto a uno de los jugadores más icónicos en toda su historia. Porque a falta de saber si finalmente se retira del fútbol o no, Marco Reus ha sido, es y será un icono tanto del BVB como de toda la Bundesliga. En este poco tiempo que le quede, disfrutemos de su fútbol como el primer día.