Hamburger SV vence en el derby y hace esperar el ascenso de St. Pauli

En un Derby de Hamburgo muy caliente, un cabezazo de Robert Glatzel evita el ascenso a la Bundesliga de St. Pauli en casa de su máximo rival y mantiene vivas las esperanzas de Hamburger SV de entrar en la promoción.

Un derby muy picante con el añadido de una posible celebración histórica

La rivalidad entre Hamburger SV y St. Pauli es una de las rivalidad más fuertes no sólo del fútbol alemán sino del todo el panorama mundial y sus enfrentamientos siempre son calientes. Esta vez, con la definición de un ascenso de por medio, no fue menos. Ni siquiera había terminado el calentamiento cuando los jugadores y los cuerpos técnicos de ambos equipos se enzarzaban.

Con una victoria en campo hostil, St. Pauli se aseguraba un lugar en la Bundesliga y dejar al HSV sin opciones de playoff de ascenso. Incluso le bastaba con las tablas para acabar con las opciones de los locales si Fortuna Düsseldorf vencía en Nürnberg, aunque en ese caso no pudieran celebrar la promoción.

Las ocasiones más claras fueron para los de casa y también las polémicas. Dos goles se le anularon al conjunto de Steffen Baumgart. El primero, y el más polémico, por una supuesta falta cerca de la media hora de juego del goleador Glatzel en la carrera sobre uno de los defensas pese a que no hubo contacto. El segundo, ya en el segundo tiempo, por otra falta sobre el portero Vasilj cuando iba a atrapar un centro que se coló en la portería.

Esa insistencia del HSV encontró premio en el tramo final. Las debilidades de Vasilj por arriba ya eran visibles pero pasaron factura en un córner donde salió demasiado de la portería, no llegó a despejar y el esférico acabó en la cabeza de Glatzel, que puso el 1:0. Y pudieron ser dos los goles ya que, en el decuento, Saliakas salió expulsado tras provocar un penalti pero Reis perdonó desde los once metros. Su fallo, al menos, no pasó factura a su equipo.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

St. Pauli deberá esperar para ascender y Hamburgo aún sueña con el milagro

Si bien St. Pauli tuvo en sus manos conseguir uno de los ascensos más épicos en la historia del fútbol alemán, lo dejó pasar y ahora deberá esperar a la próxima semana, donde se enfrentará en el Millerntor al colista Osnabrück, para certificar su presencia en la Bundesliga la próxima temporada. Hamburger SV, en cambio, debe rezar por una derrota y un empate de Fortuna Düsseldorf en las últimas dos jornadas, y conseguir el triunfo sobre Paderborn y Nürnberg para hacerse con la tercera plaza y disputar el playoff de ascenso. Salvo una gran sorpresa, todo indica que Los Piratas subirán y El Dino se quedará una temporada más en Segunda pero, al menos, este último se ha salvado de la crueldad de ver cómo su máximo rival le celebra un ascenso en la cara.