FC Bayern bate a PSG y avanza a cuartos de final de Champions League

Con un gran segundo tiempo en el que demostró más carácter que su rival, FC Bayern logró el pase a los cuartos de final de la Champions League. PSG, que tuvo ocasiones en el primer acto, se lamentará del fallo de Vitinha a portería vacía que pudo haber igualado la eliminatoria.

Nagelsmann se la jugó con Stanisic y Vitinha perdonó el empate

Tanto para FC Bayern como para PSG, la Champions League es uno de los objetivos prioritarios. Quedarte fuera a las primeras de cambio es lo que puede marcar, independientemente de lo que pase en sus competiciones locales, que una temporada se considere un desastre. Los Bávaros ya habían dado hace dos semanas el primer paso para librarse de la crítica.

El conjunto parisino no tenía a Neymar pero sí a un Mbappé que no pudo ser titular en la ida pero que, en lo que jugó, cambió por completo la dinámica. No era de extrañar que, durante el primer tiempo, PSG intentara aprovechar constantemente su velocidad y desborde ante una defensa de tres centrales muy expuesta al contragolpe y que, en ausencia del sancionado Pavard, contó con Stanisic como titular. Nagelsmann no pudo evitar así que el rival llevara la voz cantante en un primer tiempo donde el ataque muniqués, si bien se asomaba tímidamente, no encontraba a sus estrellas.

FC Bayern titubeó, empezó a especular de la misma forma que Borussia Dortmund ante Chelsea -y que tan mal resultado le dio al final de su eliminatoria- pero se encontró con lo inesperado. Sommer tuvo un fallo garrafal en la salida de balón y Vitinha se quedó solo contra el arco vacío. Tuvo tiempo para tomar cualquier decisión y terminó tomando la errónea, queriendo asegurar tanto que a De Ligt le dio tiempo a salvar el balón sobre la línea. Ese momento que pudo cambiar las tornas de la eliminatoria fue lo que despertó a un Bayern que vio lo peligroso que era jugar con fuego.

FC Bayern fue a sentenciar la eliminatoria y sigue vivo en Champions

La charla al descanso hizo que el equipo muniqués saliera a la segunda parte con una mentalidad completamente distinta y en busca de sentenciar la eliminatoria. En lugar de una continuación de un buen primer tiempo de PSG, este poco a poco empezó a notar las fragilidades de su defensa. Choupo-Moting pudo poner de cabeza el primer tanto de la noche pero un ligero toque posterior de Müller, que estaba adelantado, provocó que el colegiado lo anulara. Pero poco después el delantero camerunés se pudo llevar ese gol contra su ex-equipo. Otra pérdida en salida de balón, pero esta vez de los franceses, dejó a Goretzka y al punta solos contra Donnarumma. El primero no dudó en cederla y Choupo-Moting, dudando menos que Vitinha, mandó el balón a la red.

Estando dos goles por detrás en la eliminatoria, PSG se lanzó con mucho más coraje que ideas en busca hacia el área de Bayern. Pero un Sommer que se redimió y un gran esfuerzo colectivo atrás lograron el pase de ronda nunca peligró. En los últimos minutos y con el rival partido, Gnabry puso el último clavo en el ataúd.

FC Bayern sabía que debía dar su mejor imagen para derrotar a otro de los grandes aspirantes de la Champions League. Entre las buenas decisiones tácticas en la ida y la forma de recomponerse y sentenciar en la vuelta, cumplieron con su tarea. Otro año más, se meten entre los ocho mejores equipos de Europa.