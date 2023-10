FC Bayern domina y golea en casa a SC Freiburg

FC Bayern München no se despeinó para vencer con 3:0 a un SC Freiburg que dio menos guerra de la esperada. Un doblete de Coman, con fortuna en ambos tantos, y otro gol de Sané certificaron un triunfo muy cómodo para el conjunto de Thomas Tuchel.

Freiburg salió a encerrarse y lo pagó caro

Tras una jornada más complicada de lo que esperaban en Champions League, FC Bayern München tenía la obligación de ganar en casa a SC Freiburg para no dejar que Bayer Leverkusen y un sorprendente Stuttgart tomaran ventaja en la clasificación. Y mientras en anteriores jornadas lo habían pasado mal, esta vez el conjunto de Thomas Tuchel sacó la aplanadora. Eso sí, fue la fortuna la que logró arrancarla.

Los visitantes, que ya sabían desde la Pokal de la pasada temporada que se podía sacar premio del Allianz Arena, repitieron el planteamiento de aquel encuentro y se centraron únicamente en defender y esperar que el Bayern se impacientara. No obstante, en cuestión de 12 minutos, Coman buscó a Kane con un centro y, lejos de encontrarle, el balón se envenenó y acabó dentro de la portería. La estategia del Freiburg se quedó en nada mucho antes de lo que todos esperaban.

La ventaja le dio mucha más confianza a Los Bávaros y, sobre todo, a un Sané que fue un peligro constante en la banda. El extremo alemán puso el segundo gol del encuentro en el 25′, a pase de Harry Kane, y se fabricó una gran individualidad dentro del área para anotar el tercer tanto justo antes del descanso, aunque tuvo la mala fortuna de que quedó invalidado por un fuera de juego previo.

Bayern controló todo el encuentro y acabó goleando

Pese a estar mucho tiempo por detrás en el marcador, el ataque del Freiburg no floreció en ningún momento del partido y sólo dispararon una vez en los 90 minutos, y es que la dupla de centrales bávara no dio ninguna concesión. Por ello, FC Bayern mantuvo su asedio y buscó con ansias el tanto que certificara la goleada. Se encontraron con el palo y con el banderín de fuera de juego que anuló un nuevo tanto de Tel saliendo desde el banquillo, pero Coman volvió a tener fortuna. Un disparo del frances en el 85′ se desvió en un defensor y Atubolu, que ya se había lanzado, no pudo hacer nada más para evitarlo.

Los de Tuchel aprendieron la lección de los últimos encuentros en Europa y, con la ventaja, no bajaron la marcha y certificaron la goleada. Un encuentro donde el ataque, si bien Kane no tuvo muchas ocasiones, involucró a la mayoría del equipo, y que sirve para irse al parón de selecciones con buen sabor de boca.