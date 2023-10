FC Bayern sigue muy de cerca a Sebastian Hoeness en Stuttgart

Sebastian Hoeness está siendo uno de los grandes entrenadores del inicio de temporada en la Bundesliga con VfB Stuttgart y en FC Bayern München le siguen muy de cerca. El CEO de Los Bávaros, Jan Christian Dreesen, no descarta que el sobrino de Uli Hoeness acabe algún día en el banquillo del Allianz Arena.

En FC Bayern no le pierden la vista al sobrino de Uli Hoeness

Disputadas siete jornadas de Bundesliga, VfB Stuttgart se sitúa en segunda posición en la tabla cuando hace unos meses tuvo que salvarse en el playoff de descenso. La mayoría de focos apuntan a Guirassy, indiscutible máximo goleador de la competición con 13 goles hasta el momento, pero la llegada de Sebastian Hoeness le ha dado un gran lavado de cara a Los Suabos, con 18 puntos obtenidos de 21 posibles.

La situación con Thomas Tuchel, aunque varios sectores del Allianz Arena que no están del todo contentos con su labor, no peligra y tiene toda la confianza de la directiva. Eso sí, una figura muy importante en el día del club como Dreesen no descarta que el familiar de Uli Hoeness pueda acabar en FC Bayern en el futuro. Así lo afirmó en declaraciones para BILD.

«A largo plazo, nunca puedes descartar algo así. Seguimos vigilando su desarrollo. Todavía hay relación con FC Bayern y no sólo desde una perspectiva familiar. Veremos qué depara el futuro, quizá algún día.»

Con pasado en Múnich y un gran presente en Stuttgart

Sin llegar a tener una trayectoria exitosa como jugador, Sebastian Hoeness decidió dedicarse desde temprano a los banquillos y ha sido técnico en categorías formativas de RB Leipzig o el propio FC Bayern München. Su primera oportunidad en la élite llegó de la mano de Hoffenheim, donde estuvo entre 2020 y 2022 pero nunca consiguió el objetivo de la clasificación a Europa. La temporada pasada, en Stuttgart confiaron en él para conseguir la permanencia, cosa que consiguió en el último momento. El club del sur alemán decidió mantenerle en el cargo y la decisión no ha podido traer mejores resultados. Ahora están en el centro de todos los focos y las cuestiones son cuánto podrán mantener este buen momento, y cómo intentarán mantener a sus piezas clave. Hoeness es, sin duda, una de ellas.