FC Bayern envía una nueva oferta a Leverkusen por Jonathan Tah

FC Bayern München vuelve a insistir en el fichaje de Jonathan Tah. Los Bávaros han enviado una oferta mejorada a Bayer Leverkusen por el internacional alemán, pero hay muchas dudas de que el conjunto de Xabi Alonso é su brazo a torcer.

Bayern da un paso más pero puede que no sea suficiente

Desde antes incluso del final de temporada, Jonathan Tah tenía claro que quería ir a FC Bayern y el club bávaro estaba dispuesto a recibirle con los brazos abiertos. Sin embargo, ya ha pasado toda la Eurocopa, falta poco más de un mes para que cierre el mercado de fichajes y todo sigue igual, sin acuerdo entre Los Bávaros y Las Aspirinas.

Tras varios días con las negociaciones congeladas, los muniqueses han vuelto a reactivarlas. Según Kicker, han enviado una nueva oferta por el central de 28 años por 20 millones de euros y otros 5 en variables. La propuesta inicial era de 18 fijos y 2 variables, que no gustó nada en Leverkusen. Sin embargo, todo apunta a que esta nueva cifra vuelva a ser insuficiente, y es que el Bayer 04 quiere sacar más dinero por el que ha sido su líder en defensa.

Tah tendrá que volver a los entrenamientos con Leverkusen

Aunque Tah termina su contrato en 2025, en el BayArena no tienen problema en retenerle si no consiguen su cantidad deseada y dejarle marchar dentro de un año como agente libre. Cabe destacar que Leverkusen y Bayern apuntan a ganar la Bundesliga la próxima temporada, por lo que no quieren reforzar a un competidor directo.

El central mientras, tanto, sabe que tiene que incorporarse en los próximos días a la pretemporada en Leverkusen si no hay un acuerdo, y muy seguramente habrá en el muy corto plazo. En este pulso, de momento, los de Xabi Alonso siguen ganando.