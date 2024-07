¿Vender o no? El dilema de Borussia Dortmund con Adeyemi

Pese al interés de Juventus, Borussia Dortmund no tiene tan claro que vaya a vender a Karim Adeyemi este verano. El club sigue confiando en su potencial y sólo se imaginan un traspaso si llega una oferta muy por encima de su valor de mercado.

Pese a los altibajos, tiene un gran pretendiente

En un verano intenso por las muchas altas y bajas, en Dortmund habían identificado perfiles con los que poder generar muchos ingresos. Uno de ellos es Donyell Malen y el otro es Karim Adeyemi. Mientras el primero ha levantado bastante su nivel la pasada temporada, el segundo sigue sin dar el gran salto que se esperaba. Aún así, el alemán sigue teniendo mucho mercado.

Juventus, según Fabrizio Romano, está haciendo muchos esfuerzos para fichar a Adeyemi y ya se han puesto en contacto con él y su entorno para negociar su contrato. Cuando consigan un acuerdo, al BVB le llegará la oferta de los italianos y podrá conseguir lo que busca, dinero para equilibrar cuentas. Sin embargo, no están tan seguros de que sea el atacante de 22 años quien deba marcharse.

Para Dortmund ahora no es una prioridad vender a Adeyemi

Aunque no haya terminado de cumplir con las expectativas, hay factores que hacen que Borussia Dortmund no quiera desprenderse tan fácilmente de Adeyemi. Por un lado está la gran inversión que se hizo por él en 2022, ya que pagaron 30 millones de euros a Red Bull Salzburg. Por otro, según Kicker, el cuerpo técnico y la directiva siguen creyendo que puede explotar su potencial en el Signal Iduna Park y que pueden esperar un poco más. Y por último, que tiene contrato hasta 2027 y no están obligados en absoluto a vender en este mercado.

La directiva sólo se imagina el escenario de una venta si llega una propuesta que supere por mucho los 30 millones. Según Bild, la cifra por la que le dejarían marchar debe ser igual o mayor de 50 millones de euros. Y hasta que el jugador no dé el sí a la Juve, no llegará una oferta por ese precio ni tampoco por otro inferior. Lo bueno para el BVB es que tiene la sartén por el mango.