FC Bayern München interesado en Aurélien Tchouaméni del Real Madrid

FC Bayern München busca hombres para su medio, y ante la falta de minutos que tendrá en Real Madrid, Aurélien Tchouaméni sería una opción.

Thomas Tuchel quiere a Tchouaméni en el FC Bayern

Habiendo perdido a Declan Rice por el Arsenal FC, el entrenador Thomas Tuchel ha puesto en la mira a Tchouaméni como el número seis ideal para su mediocampo. Aunque hubo varios candidatos que se le ofrecieron a los muniqueses, como Sofyan Amrabat (Fiorentina) o Edson Álvarez (Ajax), el técnico del FC Bayern prefiere al francés.

Según SPORT1, el internacional con la selección gala es el objetivo número uno para el DT. Y ya ha habido un primer intercambio con el jugador, el cual ya le habría consultado a un colega de los bleus sobre el club bávaro.

Los directivos todavía se lo piensan

Quienes lo conocen, imaginan que podría mudarse a Múnich al no tener los minutos garantizados que él desea en el Real. Con jugadores como Toni Kroos, Luka Modrić y ahora Jude Bellingham, es poco probable que Tchouaméni pueda ganarse la titularidad.

En este contexto, el jugador de 23 años también está preocupado por su lugar en el equipo de Didier Deschamps, ya que quiere ser un indispensable en el Campeonato de Europa del próximo año, que se jugará en Alemania. El FC Bayern es consciente de esto y de la necesidad del propio Tuchel, que ya lo buscó en su momento cuando dirigía al Chelsea FC. Sin embargo, el tema aún no es concreto.

Una cosa es cierta: Los directivos solo cumplirían con el pedido de su entrenador si hubiera varias salidas en el mediocampo. No solo Marcel Sabitzer, sino también Leon Goretzka, que no es muy del gusto del DT, tendrían que dejar el club en este caso, y por un precio decente. Tchouaméni se unió al Real Madrid, procedente del AS Mónaco, por 80 millones de euros hace apenas un año. Ahora, difícilmente podría conseguirse por menos.