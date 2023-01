FC Bayern München podría conformarse con Sven Ulreich

Si bien la intensión de FC Bayern München era fichar un portero, en las últimas horas se confirmó que podrían conformarse con Ulreich.

Unas negociaciones complicadas

No cabe ninguna duda de que la ventana de fichajes de la Bundesliga en el invierno no se destaca por mucho por tener grandes movimientos. Los alemanes están acostumbrados a planificar cada detalle en el momento que lo deben hacer y, es por ello, que el verano es el momento justo para realizar cambios.

Esto se acrecienta más cuando hablamos del último campeón alemán. Ahora bien, la lesión inesperada de Manuel Neuer en sus vacaciones puso en jaque a la dirección deportiva. Sobre todo al enterarse de que a sus 35 años será muy difícil que la recuperación de la fractura de tibia y peroné le permita volver a su nivel.

Justamente por esta razón ha surgido el nombre de Yann Sommer para reemplazarlo en lo inmediato. Sin embargo, las negociaciones con Borussia Mönchengladbach son complicadas debido a que hay diferencias desde lo económico y Hasan Salihamidzic, director deportivo bávaro, ya ha dicho que no piensan mejorar su oferta. Y como si ello fuera poco, Los Potros no quieren bajar las pretensiones hasta que no tengan un sustituto. En otras palabras, nada es imposible, pero hoy no pinta nada bien.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el canal de YouTube de Mi Bundesliga.

Sven Ulreich, una alternativa para FC Bayern

La lógica indica que si a uno se le lesiona un jugador titular, generalmente, el primer lugar para donde va a mirar es al banco de suplentes. Y allí justamente se encuentra Sven Ulreich, un arquero que siempre ha cumplido, pero que no es más que eso, un sustituto.

Por esta razón, la directiva de Bayern quería ir en busca de un arquero que ya releve a Neuer a largo plazo. Sin embargo, el hecho de que haya pocas opciones en invierno podría ser un desencadenante para que Ulreich se quede en el arco hasta final de temporada y luego se verá. En palabras de Salihamidzic: