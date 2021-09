FC Bayern München y Chelsea FC ante un trueque de locura

Cuando el mercado cierra, las bombas deberían desaparecer, sin embargo, FC Bayern München y Chelsea harían explotar todo con un trueque de locura.

Dos jugadores que no conforman en sus clubes

Aunque ambos han llegado como fichajes estrella, ninguno de los dos ha estado a la altura de su costo y su expectativa. Por el lado de Timo Werner, llegó a Londrés por 53 millones de euros y se esperaba que sea el delantero que marque un antes y un después desde sus goles. Empero, su nivel lejos estuvo del Timo que supimos ver en Leipzig. En 52 partidos de la temporada pasada marcó 12 goles y dio 15 asistencias. Números lejanos a los que hoy tienen los que compiten en su posición.

Por otra parte, lo de Leroy Sané no fue mucho mejor. Sus constantes malas decisiones en cada trayecto del juego lo han llevado hasta ser silbado por el Allianz-Arena. Y desde los números, esto tampoco cambia. En la pasada campaña marcó 10 goles y dio 12 asistencias en 44 partidos jugados. Mas allá de que los 49 millones de euros no estarían bien reflejados, a diferencia de Werner, Sané todavía tiene apoyo de la directiva bávara aunque si llega una buena oferta, no descartarían analizarla.

¿Bayern y Chelsea concretan el trueque?

En las últimas horas, el rotativo alemán, Bild, informó que Chelsea estaría muy interesado en llegar a un intercambio con Bayern. Thomas Tuchel es muy fanático del fútbol de Leroy Sané y ve una oportunidad de poder hacerse de su ficha desprendiéndose de Werner. El entrenador blue sabe que este último siempre fue un anhelo de los bávaros y jugaría esa carta en la negociación.

Sin embargo, esto no sería tan fácil como parece. Como antes se mencionó, la directiva roja todavía confía en que pueda hacer explotar a Sané. Seguramente está temporada sea la que les haga tomar una decisión. Si el exSchalke no rinde y la salida de Lewandowski se materializa, no le harían malos ojos a la llegada de Timo Werner a Múnich.