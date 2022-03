FC Bayern München y Serge Gnabry sin renovación

Serge Gnabry sigue sin llegar a un acuerdo de renovación de contrato con el FC Bayern München y hay varios clubes interesados por el jugador. El jugador tiene contrato hasta el final de la temporada 22/23.

No lo quieren dejar ir…

El Bayern München busca la renovación del jugador para no dejarlo ir libre, como en los casos de Niklas Süle (al Borussia Dortmund) o David Alaba (al Real Madrid). Pero todavía no llegan a un acuerdo, teniendo en cuenta las conversaciones para la renovación, el problema recide en que no hay trato en el tema salarial.

Gnabry está en el segundo escalafón de los jugadores con mayor valor en el mercado del Bayern München, con 70 millones de euros, incluso por encima de Robert Lewandowski, que tiene un valor de mercado de 50 millones de euros. Como en todos estos casos, la fuente es de Transfermarkt.

¿Bayern en busca de remplazo de Gnabry si no hay renovación?

En vista de que Serge Gnabry se quede sin renovación con Los Campeones Récord, el club ya se encuentra manos a la obra y buscando posible remplazo para el jugador. El diario alemán Sport Bild informa que la directiva del club está muy interesado en un jugador brasilero del Ajax, Antony Matheus dos Santos de 22 años.

Su valor actual en el mercado es de 35 millones de euros y juega de extremo derecho, aunque también puede jugar de extremo izquierdo. En lo que va de temporada disputo 32 partidos, marcando 11 goles y 10 asistencias.

Pero no es el único jugador brasilero en el que el club se encuentra interesado, también tienen sus ojos puestos Raphael Dias Belloli de 25 años, actualmente en Leeds United, con un valor en el mercado de 40 millones de euros. Además de eso, el jugador cuenta con pasaporte europeo, lo que su inscripción no ocuparía un puesto de extranjero.

Sin dudar, se puede afirmar que el FC Bayern München se prepara para una eventual salida de Gnabry al final de la temporada 2023 o en algún mercado de pases, así el jugador no se iría libre y el Bayern podría ganar algo de dinero para su próximo fichaje.