Estos son los tres partidos destacados de la jornada 27 de Bundesliga

Como sucede en la previa de cada fin de semana de Bundesliga, te traemos los partidos más destacados de la jornada 27.

VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen

Wolfsburg levantó un poco tras su victoria ante Greuther Fürth, pero el último fin de semana se reencontraron con la derrota en su enfrentamiento contra Freiburg. Los Lobos pasan por una temporada muy irregular y las posibilidades de soñar con, al menos, una Conference League ya son mínimas. Ahora bien, una mínima oportunidad hay.

Por el lado de Bayer Leverkusen los ánimos no son nada buenos. Quedaron eliminados entre semana de la Europa League ante Atalanta y, en Bundesliga, vienen de perder el Derby del Rin ante FC Köln. Sin embargo, no pueden aflojar el ritmo debido a que no tienen asegurado su boleto a Champions League. Sin dudas, un partido donde ambos necesitan los tres puntos.

FC Bayern München – FC Union Berlin, el encuentro mirado por todos entre los destacados de la jornada 27 de Bundesliga

Y si hablamos de necesitar los tres puntos, sin dudas, que FC Bayern München se va a sentir muy identificado. Los Bávaros llevan dos encuentros sin poder salir victoriosos y, entremedio, Borussia Dortmund ha ganado sus dos enfrentamientos y se les ha puesto a cuatro puntos. Un nuevo tropiezo abriría una competencia que no quieren tener en terreno local pensando en Champions League.

Por el lado Unioner el ambiente no es el mejor. Desde que se reanudó el campeonato alemán en este año, solo han podido conseguir una victoria en seis partidos disputados. Además, quedaron muy lejos de la zona de Champions y hasta de Conference League. Urs Fischer tiene el gran desafío de revertir la cara si quiere hacer historia en Köpenick nuevamente.

FC Köln – Borussia Dortmund

Si hablamos de felicidad tenemos que mencionar lo que se vive en todo Köln. Las Cabras derrotaron tras varios años a su rival, Bayer Leverkusen, como ya contamos, y los aficionados están más que contentos. El esquema Baumgart tiene otra prueba ahora y el objetivo ya es tratar de meterse en alguna competencia internacional. Como han cambiado las cosas desde su llegada…

Por el lado negriamarillo, el momento es raro. Si bien han ganado sus dos partidos pendientes y están a cuatro de Bayern, nadie confía en que este equipo pueda pelear la Bundesliga hasta el final. Sin embargo, el gran desafío es volverse a convencer y este partido puede ser clave. Ante un gran entrenador y de visitante, el hecho de ganar podría convertirse en un arma muy motivadora para los escépticos.