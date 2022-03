Borussia Dortmund observa de cerca a Ellyes Skhiri

Borussia Dortmund empieza a planificar el próximo mercado de verano y Ellyes Skhiri fue uno de los nombres que se puso sobre la mesa.

Un puesto vacante en el equipo negriamarillo

La temporada en la parte amarilla de la Cuenca del Ruhr no está siendo para nada la ideal. El equipo solo juega por pelearle la Bundesliga a FC Bayern München y el plantel en sí está siendo muy cuestionado. Y como si ello no fuera poco, uno de los puestos que más se ha puesto en discusión ha sido el de mediocampista central.

Por un lado, Axel Witsel ya no tiene el nivel de hace unas temporadas y su lentitud está en el foco de la discusión en la afición. Por el otro, Emre Can tampoco termina de cerrarle a nadie. Si bien su carácter fue la principal causa por la que se lo contrató, su nivel deportivo lejos está de ser el que vimos en Liverpool o en Juventus.

Por todo ello, una de las prioridades de la dirección deportiva para el próximo mercado de verano es contratar un mediocentro de corte defensivo. Sonó Zakaria, pero emigró a Italia. Algo parecido pasó con Kamara, que tendría todo cerrado para unirse a Atlético Madrid. Ahora, surgió un nuevo nombre.

Ellyes Skhiri, de gran temporada ¿a Borussia Dortmund?

En las últimas horas, un medio partido de FC Köln informó que el equipo de Marco Rose estaría siguiendo de cerca al tunecino Skhiri. No deja de sorprender su nombre porque, sin dudas, es uno de los grandes underdogs de la temporada. La temporada de Las Cabras viene siendo fantástica si tenemos en cuenta la pasada donde jugaron Relegation por no descender.

En el esquema de Baumgart, como se sabe, todos atacan y todos defiende. Y para ejecutar eso, el rol de Ellyes es central y su rendimiento está más que a la altura. Si bien juega por detrás de los tres mediocampistas más ofensivos, lo hace totalmente solo como rueda de auxilio para dar ese equilibrio para que el equipo no quede desbalanceado.

Además, sus constantes llegadas como sorpresa por el medio del área es el as bajo la manga cuando las cosas no salen. No solo tiene buen quite, sino que también le gusta mucho pisar zona de ataque. En 15 partidos brindó 1 asistencia y marcó 3 goles. Por mala suerte, todo ello no lo podremos ver este fin de semana cuando ambos equipos se encuentren porque se está recuperando de una molestia física.