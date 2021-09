FC Bayern München y sus dos grandes anhelos: Wirtz y Rüdiger

El mercado de fichajes acabó pero FC Bayern München ya está empezando a hacer los deberes para traer más fichajes en las próximas ventanas. Al ya conocido interés por Florian Wirtz se le suma la opción de Antonio Rüdiger, que podría llegar como agente libre para la siguiente temporada.

Wirtz, un deseo… ¿no tan inalcanzable para el Bayern?

Que FC Bayern München anda tras los pasos de Florian Wirtz es algo que nadie puede ocultar, y es que la irrupción del joven talento de Bayer 04 Leverkusen en la Bundesliga ha hecho olvidar a Kai Havertz. A sus 18 años es un indiscutible para Gerardo Seoane y ha sido convocado por la Selección Alemana merecidamente.

Según BILD, la intención del FC Bayern es evitar que suceda precisamente lo mismo que con Havertz y ser los primeros en atar a Wirtz. No obstante, en Leverkusen se han encargado de mantenerle en el equipo para construir con él un proyecto a medio o incluso largo plazo, tras dos renovaciones en el último año. Con la última de estas, la estrella de Los Obreros se comprometió con el club hasta el año 2026, con una costosa cláusula de rescisión para todo aquel que se acerque. Ese es el gran problema para el Bayern.

Sin embargo, hay una razón que mantiene y mucho la esperanza en Baviera. Según informa Sport1, Wirtz tiene un acuerdo verbal con el Bayer Leverkusen para poder marcharse en 2023. Sabiendo también que el entorno del jugador ya visitó Múnich hace unos meses, es una señal de que el FC Bayern estará ahí para pescar a Wirtz a poco que se presente la oportunidad.

Rüdiger, refuerzo a coste cero para la defensa

Menos rocambolesca es la situación con el otro gran vigilado por Los Bávaros, Antonio Rüdiger. El defensor germano puede quedar como agente libre al término de la presente temporada y el FC Bayern podría reforzar su defensa sin tener que pagar a su actual club, el Chelsea. Christian Falk informa de que el conjunto muniqués ya se ha puesto en contacto con el agente y hermano de Rüdiger para mostrar su interés en el fichaje, aunque quien ha de decidir es el jugador.

Rüdiger se encuentra en un buen momento de forma con la llegada de Thomas Tuchel al banquillo y en Londres no sólo es titular, sino que lo es del vigente campeón de la Champions League. Su renovación con el club inglés no había llegado antes porque estos factores aún no existían, pero por el momento su primera opción es quedarse en Stamford Bridge. Al FC Bayern le tocará hacerle cambiar de opinión para que vuelva a la Bundesliga.

¿Vestirán Wirtz y Rüdiger pronto de rojo? ¿Triunfará el Gigante de Baviera en su propósito de tener una plantilla con más jugadores alemanes? Es lo que tocará vigilar en los próximos mercados de fichajes.