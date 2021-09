Mario Gómez, cerca de entrar a la estructura de Leipzig y Red Bull

Un año después de colgar las botas, Mario Gómez busca un nuevo camino en el mundo del fútbol y en RB Leipzig están dispuestos a dárselo. Los Toros Rojos quieren contratar al mítico delantero alemán para realizar labores dentro de la dirección deportiva tanto en Alemania como en los diferentes países donde los clubes de Red Bull tienen presencia.

En el tiempo que ha pasado desde su retirada, Mario Gómez no se ha alejado ni mucho menos del mundo del fútbol, ya que aparece como experto en las retransmisiones de la Champions League que Amazon Prime ofrece en Alemania. Sin embargo, a largo plazo El Torero tiene otros planes que llevar a cabo.

La relación de Gómez con Oliver Mintzlaff, Director General y Presidente del Consejo del RB Leipzig, era cordial desde hacía años y esto es lo que le abriría las puertas de la estructura de Red Bull, según informa BILD. Por el momento no se plantea dirigir ningún equipo, tal y comentó en una entrevista a Stuttgarter Zeitung, un medio local de Stuttgart, hace varios meses.

“Claro que echo de menos el fútbol, he estado compitiendo más de 20 años. Sé que es es el área donde puedo seguir haciendo mi camino, pero no hay un algo definido que verdaderamente quiera hacer. Lo único que tengo claro es que no quiero empezar siendo entrenador.”