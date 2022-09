Marco Rose empieza a hacerse notar en RB Leipzig

La temporada empezó con muchísimos altibajos en Leipzig. Los métodos de Domenico Tedesco, el que venía de ser el socorrista que salvó al Leipzig la temporada pasada, parecían no terminar de cuajar en este arranque. Y la bochornosa imagen en el Red Bull Arena en el estreno de Liga de Campeones, donde fueron goleados por el Shakhtar ucraniano (1:4), acabó con la etapa del técnico alemán en el banquillo. Es ahora cuando ha emergido la figura de Marco Rose, cesado este verano del Borussia Dortmund, regresando a su ciudad natal como el nuevo salvador.

Su debut no era nada fácil, jugaba precisamente ante el equipo al que dirigió la pasada campaña, pero la buena imagen fue claramente notoria. Parecía recuperar las esperanzas en la ciudad del noreste alemán tras la contundente victoria ante Borussia Dortmund (3:0) y, aunque siguen sin puntuar en Liga de Campeones tras irse de vacío del Santiago Bernabéu en su visita al Real Madrid (2:0), la mejoría a nivel de juego es palpable.

Se dejaron ver por Madrid

A diferencia de lo que ocurría en el estreno ante el conjunto ucraniano, en esta segunda jornada europea no se empequeñecieron ni ante un coloso como el Real Madrid. Tras una primera parte dominante, donde anularon al club madridista hasta tal punto de no permitirles realizar ni un solo disparo entre los tres palos, poco a poco se fueron debilitando las fuerzas. Si bien acabaron lamentando las muchas ocasiones que perdonaron a lo largo del partido, las sensaciones eran realmente buenas comparadas con lo visto desde finales de julio hasta hace un par de semanas.

No tanto a nivel goleador, pero es evidente que ha conseguido liberar más la figura de Timo Werner en ataque. Permitiéndole más movilidad y siendo no tanto la referencia goleadora sino más bien el generador de juego en el último tercio, el ex delantero del Chelsea le da mucho más aire ofensivo a los Nkunku, Szoboszlai o Forsberg en ataque. Precisamente este último, el sueco, ha sido una de las piezas que ha irrumpido como titular en sus dos partidos al mando, ya que con Tedesco en este inicio de campaña apenas pudo disfrutar de minutos. Quien parece haberse caído del once titular es André Silva con el nuevo entrenador.

El regreso de una identidad

Si bien Marsch y Tedesco, los dos entrenadores de la temporada pasada, proponían cosas distintas, en este inicio de curso parecía haberse desvanecido la identidad de juego del Leipzig. No había un plan sobre el que construir, y Rose está imponiendo el suyo, aunque algo diferente al que estábamos acostumbrados a ver con el italo-germano. Determinantes a balón parado, instaurando de forma definitiva la defensa de 4 jugadores (frente a la defensa de 3 en la que tanto insistieron Nagelsmann, Tedesco e incluso Marsch en sus últimas jornadas al frente del equipo) y proponiendo un juego de contragolpe.

Otro jugador que también está siendo inamovible para Rose es Xaver Schlager. El ex jugador del VfL Wolfsburg, nuevo fichaje de este verano, no parecía contar desde un primer momento para Tedesco. Sin embargo, todo cambió con el relevo en el banquillo. Parece que el técnico alemán prefiere apostar por el centrocampista austríaco en detrimento de Kevin Kampl, un perfil de mediocampista muy parecido pero quizás menos técnico. Presente en muchas fases del juego, Schlager siempre está ahí disponible para recibir y echar una mano en la salida de balón. A Marco Rose no le ha temblado el pulso, y desde el primer momento está dejando claro cuál es su idea de juego y quiénes son los más aptos para ponerla en marcha. Queda por ver si consigue exprimirla ante el Borussia Mönchengladbach de Daniel Farke este fin de semana.