RB Leipzig, un equipo de dos caras

En el marco de la quinta jornada de la Champions League, el conjunto de RB Leipzig se las ingenió para complicar a todo un Real Madrid tanto en el encuentro de ida como el de vuelta. Ni más ni menos que al campeón defensor. No solo le quitó el invicto en la temporada, sino también le plantó cara en el Red Bull Arena, por momentos lo superó en el juego y se quedó con un gran triunfo por 3-2. Sin embargo, demuestra una faceta completamente distinta. De hecho se acostumbró a dejarse puntos contra rivales menores o que se encuentran en un momento crítico. Tal como lo fue el 3-0 sufrido ante un Borussia Mönchengladbach que deambula por la mitad de la tabla. Por eso, desgranaremos algunos factores que inciden en su forma y que, de alguna manera, le priva de pelear por un título.

La irregularidad se apoderó de Leipzig

Nos subimos a la máquina del tiempo y retrocedemos a la temporada 2020/21. En ese entonces, RB Leipzig se erigió como uno de los máximos aspirantes de la Bundesliga, junto a FC Bayern München y Borussia Dortmund, durante la etapa de Julian Nagelsmann. Un proyecto claro, una estructura bien marcada y un estilo de juego vistoso invitaba a ilusionarse. No obstante, la salida del joven técnico al gigante Bávaro debilitó al equipo en todos los aspectos. Como si fuera una herida muy difícil de sanar.

Había que empezar de cero. Para ello, la directiva decidió apostar por un reemplazante de la casa. Alguien que conociera a la perfección la estructura Red Bull. El elegido fue Jesse Marsch, que mostró una gran labor en RB Salzburg. Sin embargo, no estuvo a la altura de las expectativas. Es más, su comienzo en Bundesliga no fue nada bueno: cuatro derrotas en los primeros cinco partidos. Aunque un dato no menor es que le tocó un grupo complejo en Champions League.

Si bien supo competirle a conjuntos de gran calibre como Manchester City y PSG, lo cierto es que se dio el lujo de dejarse puntos contra rivales, a priori, más accesibles. De hecho perdió sorpresivamente con Brujas en esa fase de grupos. Además, cayó frente a VfL Wolfsburg y Mainz 05 a nivel local por citar algunos ejemplos. Todos esos resultados, sumado a una derrota ante Union Berlin, significaron el fin del ciclo del entrenador estadounidense. Un saldo de 7 victorias, 4 empates y 9 derrotas.

Ante la crisis deportiva, se buscó recurrir a sangre joven. Domenico Tedesco asumió como el encargado de meter al equipo entre los cuatro primeros. No solo logró el objetivo sino que consiguió el primer título en la historia del club. Ahora bien, cabe resaltar que, pese a mostrar buenas sensaciones ante Bayern y Borussia Dortmund , fue eliminado en semifinales de la Europa League por Rangers. Un conjunto inferior en cuanto a calidad se refiere.

Pasamos a la presente campaña. El arranque se dio en una tónica similar a la de Marsch, tropezando con equipos de la mitad inferior de la tabla, a tal punto que los planes de Tedesco quedaron obsoletos. No pudo ganarle a VfB Stuttgart, FC Köln y la gota que colmó el vaso fue la goleada por 1-4 que le propinó Shakhtar Donetsk. De esos puntos que luego se lamenta.

La desconfianza como platillo principal

Si Leipzig se caracterizaba por su buen fondo de armario, de eso queda relativamente poco. Así mismo, los problemas radican más allá de la figura que esté en banquillo. Los jugadores entraron en un estado de imprecisión y se mostraron fuera del aspecto mental. Por eso queda claro que en este proceso de recambio generacional le costó horrores sustituir a Marcel Sabitzer y Timo Werner. Y, como si fuera poco, muchos de los fichajes que se hicieron no estuvieron a la altura de lo esperado. A propósito de ello puntualizaremos en algunos casos.

Un gran ejemplo es André Silva. El delantero portugués venía con muchísimo cartel: fue el segundo máximo goleador de la temporada 2020/21 con 28 tantos en 32 partidos. Sin embargo, no cumplió con las expectativas. Y eso que ha tenido bastantes oportunidades, pero su aporte es prácticamente nulo. Más concretamente señaló 22 en 71 juegos. Muy por debajo de su nivel. Lejísimos de sus números en Eintracht Frankfurt.

Por otro lado, debemos mencionar a David Raum. Aquel jugador revelación de la temporada pasada en el carril izquierdo que maravilló a toda Europa y la Selección Alemana. Ese que despuntó en su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol con la camiseta de Hoffenheim. Pero en el conjunto de Baja Sajonia se muestra fuera de su sintonía. Si bien en los últimos encuentros dio alguna señales de mejoría, no es ese futbolista que nos tiene acostumbrados.

¿Qué le falta a este Leipzig para ganar un título?

Si hay algo que se le critica a aquellos equipos llamados a disputarle el trono a Bayern es la falta de ambición. Leipzig es uno de ellos. En realidad se vio sumidos a la irregularidad que ya comentamos. Hay que mencionar que carece de madurez, teniendo en cuenta que tienen la plantilla con menor promedio de edad de la Bundesliga. En rigor, la clave radica en animarse, de mostrar intenciones, a la hora de proponerse el objetivo.

Otra cuestión a remarcar es el hecho de ser un club vendedor. En estos últimos años se recaudaron buenas cantidades de dinero con los traspasos de jugadores del calibre de Timo Werner, Naby Keita, Ibrahima Konatè y demás. Ahora bien, es un buen negocio, pero sus reemplazos no aportan lo mismo que esas figuras. Por lo tanto, es complejo mantener una estructura para un proyecto ambicioso. En definitiva, es importante retener a los pilares como Christopher Nkunku, Dominik Szoboszlái y Josko Gvardiol. Además de invertir en refuerzos de garantía. De esa manera podría construirse un bloque competitivo.