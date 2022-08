¿Cómo llegan los equipos alemanes a esta Champions League?

La Champions League vuelve al ruedo. Se realizó el sorteo y los equipos alemanes ya conocen a sus rivales en la fase de grupos. A la espera de su comienzo, que será el 6 de septiembre, analizamos las posibilidades de cada representante en sus respectivas zonas. Comenzamos.

FC Bayern München encabeza el grupo más competitivo

Sin dudas que el considerado como el «grupo de la muerte» es el que encontramos ni más ni menos que al último campeón alemán: el equipo de Julian Nagelsmann. A su vez lo completan FC Barcelona, Inter de Milán y Viktoria Plzen. Claro está que los emparejamientos no serán nada sencillos. De hecho, puede suceder cualquier cosa, aunque desde los papeles el club checo sea el más débil. El máximo certamen europeo nos tiene acostumbrado a esto.

Ahora bien, el plato fuerte que nos entregará este Grupo C es el cruce entre Los Bávaros y el conjunto blaugrana. Además contará con el aliciente del regreso de Robert Lewandowski al Allianz Arena, después de su desembarco a la Liga Santander hace unas semanas. Más allá de su enfrentamiento en el famoso 2:8 en Lisboa y en la primera fase de la última edición de la Champions (0:3 y 3:0), lo cierto es que los catalanes son un equipo muy distinto de la mano de Xavi. Se han reforzado muy bien de cara a esta temporada y cuentan con jóvenes muy talentosos como Pedri y Gavi. En otras palabras, tienen con qué para hacerle frente. Eso sí, el cuadro muniqués no debería relajarse, pese a sus antecedentes favorables.

Otro de los grandes choques, lo protagonizará con los Nerazzurros. Por supuesto que tienen una buena base competitiva y centrarán sus opciones de ataque con la dupla Lautaro Martínez- Romelu Lukaku, de la que habrá que cuidarse. En definitiva, estos rivales servirá como vara para medir el rendimiento de Bayern. Los 20 goles a favor y apenas uno en contra en cuatro partidos son números que resaltan. Veremos si este arranque en modo apisonadora se convierte en una gran tendencia o será un mero espejismo.

Borussia Dortmund, el más complicado de los alemanes

Si hay un equipo que no tuvo, si se quiere, al sorteo de su lado ese es el conjunto negriamarillo que compartirá el Grupo G con el Manchester City, Sevilla y FC Copenhague. Si bien el panorama se torna complicado, lo cierto es que pudo ser peor. Una de las ventajas es de la de haber evitado a uno de los más fuertes del bombo 2 como lo es la Juventus. Aún así, las cartas ya están echadas.

El hecho de la presencia de los Citizens es uno de los principales atractivos de esta zona, sobre todo con la vuelta de Erling Haaland al Signal Iduna Park como condimento especial. Sin embargo, el sueño de arrebatarle el primer lugar al último campeón inglés será una tarea muy ardua, ya que tiene todos los créditos para llevárselo. Ahora bien, el BVB deberá poner en la mira a los duelos ante un cuadro hispalense que no empezó nada bien en el ámbito doméstico. Es aquí donde pasarán las opciones de clasificar a los octavos de final, por lo menos como segundo. También no debemos obviar los cruces con el equipo danés que indefectiblemente serán claves para determinar su suerte.

En conclusión, las opciones de acceder a la siguiente fase no serán nada fáciles. No solo por los rivales que tiene enfrente, sino que también tendrá que vencerse a sí mismo. A pesar de la llegada de Edin Terzic y refuerzos del calibre de Nico Schlotterbeck y Karim Adeyemi, el equipo no convence desde el juego y continúa mostrando carencias defensivas. Y esos son unos de los tantos aspectos a mejorar si se quiere hacer un papel digno a la altura de la competencia continental.

RB Leipzig salió favorecido en el sorteo de la Champions

No cabe duda de que la suerte del sorteo acompañó a los Toros Rojos. A diferencia de las anteriores participaciones, en las que tuvo que compartir el mismo grupo con Manchester City, PSG y Manchester United, en esta oportunidad le tocó un grupo, a priori, más accesible.

Es sabido que el Real Madrid, vigente campeón de la Champions, es el principal favorito a quedarse con este Grupo F. Más allá del duelo atractivo que pueda generarse, las posibilidades de que el equipo de Domenico Tedesco se quede con el primer lugar son muy efímeras. Entonces, es el foco principal radica en la obtención de puntos frente a Shakhtar Donetsk y Celtic, dos de los equipos más débiles de los bombos 3 y 4. Si bien son rivales inferiores desde los papeles, no debería darse el lujo de confiarse.

Si Leipzig logra reponer su nivel futbolístico no debería sufrir por una clasificación a octavos. Es cierto que todavía no ganó, pero de la mano de la dupla Timo Werner-Christopher Nkunku tratará de despejar las dudas mostradas en el comienzo de temporada. Tiene calidad y de sobra para no pasar apuros.

Bayer Leverkusen y un grupo que invita a ilusionarse

Pasamos a hablar de otro de los beneficiados de este sorteo. Nos referimos al conjunto de Las Aspirinas que regresa a la Champions, luego de ausentarse en las últimas dos campañas. Podemos decir que pueden darse un respiro, debido a que evitaron a los cabezas de serie e integrantes del bombo 2 más potentes. De esta forma en el Grupo B se verá las caras con dos viejos conocidos: Porto y Atlético Madrid. Por su parte, Brujas buscará complicarle la vida al resto. Sin dudas un Grupo B que promete ser muy parejo. Las ilusiones están intactas.

Si bien el equipo colchonero tiene todas las credenciales de quedar primero, en esta zona no hay diferencias abismales entre uno y otro equipo. De hecho, los dirigidos por Gerardo Seoane cuentan con una plantilla de mucha calidad. Más allá de que afronta el peor arranque de temporada de su historia, no habría que descartar que le arrebate el primer lugar. Es más, el equipo portugués será un hueso duro de roer. Por ende, no es fácil pronosticar con seguridad quienes pasarán a octavos de final.

Como ya dijimos, Leverkusen comenzó el curso 2022-23 con el pie izquierdo. Quedó eliminado en la primera ronda de la DFB Pokal con Elversberg de 3.Liga, perdió los primeros tres partidos de Bundesliga y no reforzó una defensa que no muestra solidez. Ahora bien, las posibilidades de clasificar son latentes, pero deberá corregir sus errores si quiere demostrar un papel digno.

Eintracht Frankfurt conforma el grupo más parejo de esta Champions

Si abrimos este análisis lo abrimos con campeón, lo cerraremos con otro. Las Águilas de Frankfurt aprovecharon su condición de cabeza de serie por haber ganada la Europa League y tendrá emparejamientos que abren la puerta de la esperanza. Tottenham, Sporting CP y Olympique de Marsella las esperan en el grupo más equilibrado de los equipos alemanes.

Una de las grandes características es, sin dudas, la paridad entre sus integrantes. Si bien los Spurs tienen el cartel de ser un equipo de Premier League, no hay grandes diferencias. Las posibilidades están para todos. De hecho, es una situación similar a la del VfL Wolfsburg en la temporada pasada. Ahora, el elenco de Oliver Glasner puede presumir de que pudo evitar a los «cucos».

La temporada no comenzó nada bien: se mantiene la tendencia de la recta final de la pasada. Más específicamente es un equipo de dos caras. Hace 11 jornadas que no conoce la victoria en el ámbito local y su nivel bajó considerablemente. No obstante, la situación en las competencias europea es muy distinta y esa es la que deberá prevalecer en esta Champions. Sumado a una posible mejoría de rendimiento, las opciones de clasificar son más que posibles.