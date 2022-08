Los tres partidos a ver en la cuarta jornada de Bundesliga

La Bundesliga sigue su transcurso y ahora llega una cuarta jornada con tres partidos que se postulan como obligados a ver.

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt

No cabe ninguna duda de que el duelo entre Los Nórdicos y Las Águilas es uno de los que más promete en esta cuarta fecha. Por un lado, los verdes vienen de vencer en un encuentro más que agónico a Borussia Dortmund donde dieron vuelta el resultado en los últimos 6 minutos de partido. Es por ello que las energías vienen a tope y si ganan podrían acomodarse en la zona alta de la tabla.

Por otra parte, Las Águilas no llegan con mucho hype. Aún no han podido ganar en esta Bundesliga, pero lo bueno para ellos es que a comparar de sus primeras dos citas, el rendimiento en su último empate frente a FC Köln fue mucho mejor. Oliver Glasner tiene el deber de mejorar el nivel colectivo del equipo debido a que esta temporada juegan Champions League y la doble competencia podría liquidarlos.

FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach, el más destacado entre los partidos a ver en esta cuarta jornada de Bundesliga

El partido más destacado de esta jornada se cae de maduro debido a que Los Potros y Los Bávaros conforman uno de los duelos más picantes del fútbol alemán. Sobre todo porque en los últimos años el Gladbach ha sido una piedra en el zapato de Bayern, además de entregarnos grandes partidos.

Ahora bien, el presente podría replicar esa historia. Mientras los de Nagelsmann llegan de aplastar a todo mundo que se les cruce, los de Farke ocupan el segundo lugar de la competición. En otras palabras, está todo preparado para que nos den un espectáculo difícil de olvidar.

VfL Wolfsburg – RB Leipzig

Si bien tanto Los Lobos como Los Toros no están en la pelea por el título, nadie puede negar que la calidad en ambos planteles sobra. Es por ello que, pese a que no tuvieron el mejor arranque en esta máxima competición de Fussball, el encuentro entre los dos equipos no deja de ser ilusionante.

Y decimos eso porque la obligación de conseguir los tres puntos está presente tanto para los de Kovac como para los de Tedesco. En los últimos años, nos tienen acostumbrados a pelear arriba y ahora tienen que empezar a cosechar puntos si quieren concretar sus objetivos europeos.