Joshua Zirkzee a un paso del Bologna de Italia

Joshua Zirkzee: El FC Bologna de la Serie A de Italia busca hacerse con los servicios de una joven promesa de 21 años del FC Bayern München.

Zirkzee tiene contrato actualmente con el Bayern München hasta el 2023, sin embargo, todavía no se sabe nada sobre una posible extensión de su contrato y actualmente existen varios clubes alemanes interesados en el jugador, VFB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach y el FC Augsburg.

Pero también tiene ofertas de fuera de Alemania, especialmente de los equipos ingleses, entre ellos el Newcastle United y ahora se conoce también el interés del Bologna de Italia.

El delantero, que estaba en calidad de préstamo en el RSC Anderlecht de Holanda, parecía que se estaba consolidando en el equipo, con 18 goles en 47 partidos oficiales en la pasada temporada, sin embargo, el equipo holandes parece no tener los suficientes recursos económicos para seguir manteniendo los servicios del jugador.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

De acuerdo a la información de Sky Alemania, Bologna se pone al frente de la negociación con una oferta de 8-9 millones euros, más bonificaciones, cláusula de venta, etc. Lo que lleva al club italiano a tener la mejor propuesta por el jugador, sin embargo, Los Bávaros esperan por la transacción al menos 10 millones de euros.

También existen rumores de que Joshua Zirkzee prefiere volver a jugar en la Serie A que quedarse en Alemania. Recordemos que ya tuvo un paso por el Parma, que si bien no fue una temporada muy buena debido a su lesión, pareciera que el delantero quiere la revancha.

❗️X News #Zirkzee: Race between FC Brügge, Anderlecht, Bologna, Stuttgart. Bologna & VfB can pay the most. VfB has to wait because of Kalajdzic, meanwhile Bologna in front now. Details now: €8-9m + bonus + sell-on clause, matching right etc. Similar to Nianzou. @SkySportDE 🇳🇱

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 24, 2022