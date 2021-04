FC Bayern München y una traba ante la salida de Hans-Dieter Flick

Sigue la tensión en FC Bayern München. El anuncio del entrenador Hansi Flick de dejar el club a final de temporada no ha caído bien entre la directiva del equipo bávaro. Y de acuerdo con Bild, el club no le dejaría marcharse si no pagan una tarifa por él.

Esto pondría en peligro la presunta incorporación de Flick a la selección alemana. Esto se debe a que la DFB no exigió una tarifa cuando Matthias Sammer los dejó por el Bayern en 2012. De acuerdo con el propio Flick, no ha existido aún una conversación entre él y la DFB para tomar el cargo de seleccionador nacional, sin embargo, es una posibilidad que no descarta.

Si bien no explicó el motivo de su renuncia, todo indica que la tensa relación entre Flick y el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, causada por diferencias en la política de fichajes ha sido el motivo por el cual el entrenador ha decidido apartarse de la dirección del equipo.

Sin embargo, a pesar de que Flick expresó públicamente su intención de marcharse, la directiva del equipo no lo tiene tan claro. Así lo hizo saber a través de un comunicado publicado en su página web:

“FC Bayern desaprueba la comunicación unilateral que se ha producido ahora por parte de Hansi Flick y continuará las conversaciones según lo acordado después del partido en Mainz”.

De momento, todo indica que el entrenador que llevó al equipo bávaro a conseguir su primer sextete, dejará Múnich al finalizar la temporada a pesar de tener contrato con el club hasta 2023.