FC Bayern München ya no está interesado en fichar a João Félix

Aunque João Félix fue una opción para FC Bayern München en el verano, los bávaros ya no piensan en él; por más que su salida del Atlético de Madrid es oficial.

En el último verano, el portugués fue un tema candente en el seno del FC Bayern. El Rekordmeister incluso se puso en contacto con el Atlético de Madrid en junio para sondear las posibilidades de un traspaso, en relación con el rechazo de Álvaro Morata, a quien se había ofrecido para reemplazar a Robert Lewandowski. Pero el director deportivo del Atleti, Andrea Berta, inmediatamente dio un claro «no» cuando surgió el nombre de Félix.

Ni siquiera una oferta de 80 millones de euros logró cambiar la ecuación, con Los Colchoneros pidiendo una suma superior a los 100 millones. El cuadro muniqués, que habría estado dispuesto a incluir a un jugador en un posible trato (según información de SPORT1, en la conversación se mencionó el nombre de Benjamin Pavard), no pudo alcanzar las expectativas y rompió contacto con los madrileños.

Ahora, poco después de que surgieran rumores de que el jugador de 23 años ya no estaba interesado en seguir en el club, el CEO Miguel Ángel Gil Marín confirmó públicamente los problemas entre Félix y el entrenador Diego Simeone:

«Es la apuesta más grande que ha hecho el club. Yo creo que tiene el nivel máximo mundial, pero por los motivos que ahora no merece la pena entrar, la relación entre el míster y él no es buena, ni su motivación. Lo razonable es pensar que sales, aunque me encantaría que siguiera, pero esta no es la idea del jugador».