FC Bayern no hará ningún esfuerzo por Dani Olmo

FC Bayern se baja de la lucha por Olmo

Bayern no piensa en Dani Olmo y no trabaja en ningún posible fichaje, ni siquiera en una transferencia libre, independientemente del resultado de su caso en el Barcelona. El Bayern da por hecho que el Barça podrá inscribir al mediocampista de alguna manera. Recordemos que los bávaros estuvieron muy interesados en él antes de que fiche por Los Culés, pero este no sería el momento ideal para reanudar el interés.

Y, a pesar de eso, el club no tiene previsto ningún cambio en la plantilla en enero. Además, con Jamal Musiala, el Bayern ya tiene un jugador de primer nivel en el puesto para los próximos años, cuyo contrato debería ser renovado

RB Leipzig y Leverkusen pujarán por él

Por otra parte, Los Toros Rojos y Las Aspirinas son los únicos equipos de la Bundesliga que siguen atentos a la situación. Leverkusen está en búsqueda de un reemplazante de Florian Wirtz pensando en el futuro, mientras que Leipzig sueña con volver a recuperarlo debido al bajón del nivel de ataque de esta temporada.