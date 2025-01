¿Rashford descartado? Sahin establece las prioridades de Dortmund

Nuri Sahin dejó claras las prioridades del mercado de invierno para Borussia Dortmund y Marcus Rashford no estaría en los planes.

Las prioridades del invierno

Nuri Sahin tiene claras sus exigencias sobre cómo reforzar el equipo. Ha expresado dos deseos internos: un lateral izquierdo con un perfil como el de Ramy Bensebaini y un nuevo centrocampista (McAtee es candidato). El tema del mencionado James McAtee no es tan candente todavía. Todavía no se ha decidido si se optará por McAtee. Jobe Bellingham también es candidato. Si Donyell Malen abandona el Dortmund, el Borussia Dortmund aún podría llegar un sustituto en su zona

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Sahin descarta el rumor de Rashford?

En la mañana de hoy, David Ornstein, reconocido periodista inglés, informó que además de Milan, BVB estaría tras los pasos del atacante del United. Si bien su sueldo es imposible de pagar para los alemanes, la realidad está en que el año pasado llegó Sancho con el mismo inconveniente. Y, con tal de sacarlo del club, los ingleses accedieron a pagar una parte de su salario.

Ahora bien, las posibilidades de que llegue Rashford son muy bajas. Sky Sports confirmó que financieramente es poco viable y, además, no forma parte de las prioridades del entrenador turco para este invierno. Ante unas arcas que no están desbordantes de dinero, es poco lógico que se gaste en algo que no necesitan.