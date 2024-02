FC Bayern vence a Leipzig con un Harry Kane al rescate de Tuchel

Con un Harry Kane salvador, FC Bayern venció por 2:1 a RB Leipzig y consigue poner freno a la reciente racha de derrotas. Aunque la afición sigue muy descontenta con Tuchel, la estrella inglesa le salvó los muebles.

A Bayern le costó encontrar el arco en un inicio trabado

Con la marcha de Thomas Tuchel ya anunciada y una racha de resultados muy floja en las últimas semanas, muchos aficionados se preguntaban si una derrota más podía provocar que el técnico se marchara mucho antes de lo que el club había previsto. Ante un Leipzig que en los últimos tiempos ha aprendido a plantarle mucha cara a Los Bávaros, esa hipotética situación podía cumplirse.

La decisión de separar caminos entre club y técnico hizo que Tuchel, sin presión, apostara por un once titular curioso. Dejó a Upamecano y Kim en el banquillo para sacar a Dier y De Ligt desde el inicio en la zaga, desplazó a Kimmich al lateral derecho y colocó a Pavlovic en su lugar en el mediocampo. Leipzig, en cambio, salió con su once de gala y su peligrosa dupla Openda-Sesko en ataque. Eso sí, más que atacar, los de Marco Rose se dedicaron principalmente a defender en el primer acto. Cedieron mucha posesión y pasaron a cerrar huecos y evitar la circulación de balón cerca de su arco. No es lo que están acostumbrados a hacer pero les funcionó.

Bayern se hizo con la posesión y le costó generar ocasiones ante Blaswich. Y para colmo, la más clara, la desperdició Leroy Sané. La hinchada no estaba contenta con lo que veía e hizo que su enfado se notara con una sonora pitada.

Leipzig dio un paso adelante en el segundo tiempo pero Kane dio dos

Ese plan defensivo de Marco Rose al inicio no tuvo nada que ver con el que tenía para el segundo tiempo. Lejos de una reacción bávara a esa pitada, los visitantes se envalentonaron e hicieron a FC Bayern retroceder. Ahora bien, justo en el momento en que mejor estaba Leipzig, Bayern aprovechó para dar el golpe. La defensa del Rasenballsport perdió la concentración y eso permitió a Kane abrir el marcador en el 56′. Su 26º gol esta temporada y que permitía a Tuchel respirar en la banda, aunque este no pudo tomar aire por mucho tiempo.

El tanto de Kane no durmió a Leipzig, que siguió buscando con insistencia llegar al área por mediación de Benjamin Sesko. El delantero esloveno tuvo un mano a mano ante Manuel Neuer que el guardameta bávaro detuvo con una gran intervención, y a base de insistencia encontró su premio. En su segunda oportunidad, al minuto 70, su disparo rebotó en la defensa y esto fue suficiente para batir a Neuer.

Ambos equipos tuvieron ocasiones para llevarse los tres puntos en el tramo final y a Kane le ocurrió exactamente como a Sesko. Tuvo una primera ocasión que no logró enviar a la red, con un cabezazo en el área pequeña que se marchó por encima de la portería, y a la segunda no perdonó. En el descuento y cuando parecía que el empate estaba firmado, el inglés controló un centro en la zona de peligro y sacó un golpeo al palo largo de Blaswich para sentenciar el partido.

FC Bayern vuelve a la senda del triunfo y evita que la distancia con Bayer Leverkusen se vaya a más de diez puntos. Recuperar terreno en la carrera por la Bundesliga parece muy difícil aunque, al menos, consiguen que el agujero no sea aún mayor. Tuchel y su cuerpo técnico se van a dormir con algunas menos críticas que ayer, pero todavía siguen siendo muchas.