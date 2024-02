¡Atención Dortmund! PSG se pone en contacto con Gregor Kobel

En las últimas horas, L’equipe confirmó que PSG estaría tras los pasos de Gregor Kobel, portero de Borussia Dortmund.

Donnarumma no convence a nadie

Nadie podrá negar que, en el inicio de su carrera, todo el mundo posicionaba al arquero italiano como uno de los más prometedores del mundo. Sin embargo, su carrera se fue diluyendo poco a poco desde su polémica salida del Milán hasta su paso inadvertido por París.

Sin embargo, esto podría llegar a su fin en el próximo verano. Al parecer, su relación con el resto del vestuario no es la mejor y, como si ello fuera poco, su estilo de juego no convence a Luis Enrique. Al parecer, el español no está a gusto con su juego con los pies y le gustaría tener un portero que se destaque en ello.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Kobel entra en la órbita del PSG

Por todo lo mencionado, la dirección deportiva parisina se prepara para un verano con mucho movimiento. Con la salida de Mbappé, muchas otras figuras podrían acompañarlo hacia el aeropuerto y es por ello que están buscando nuevas figuras para llevar al club a donde nunca pudieron llegar desde que Qatar se hizo presente en la institución.

Ante esto, para el arco tienen en carpeta a Gregor Kobel, uno de los mejores arqueros de la Bundesliga. Y en este sentido ya han pasado a la acción porque, según confirma L’equipe, ya se han puesto en contacto con el entorno del suizo. Todavía no pasó a más, pero lo que sí se sabe es que Dortmund lo querrá retener pase lo que pase.