La jornada de miércoles en Champions League lo tuvo todo para que los equipos alemanes se fueran con un sabor muy dulce a casa, pero uno de ellos se quedó con la miel en los labios. FC Bayern München arrolló al Dinamo de Kiev en casa por 5:0 y VfL Wolfsburg lo tuvo en su mano para ganar al Sevilla pero un cuestionable penal hizo que los españoles lograran el 1:1 final.

FC Bayern sigue con el pie firme en Champions

Tras el buen resultado en Barcelona en la primera fecha, FC Bayern München no bajó el ritmo y pasó por encima de un Dinamo de Kiev que por momentos quiso ser atrevido pero desde el principio lo tuvo más que complicado. Un penal en el 12′ transformado por Lewandowski sirvió para abrir la lata, y fue el propio polaco quien puso el segundo tanto en el minuto 27 de encuentro. Neuer tuvo que actuar de oficio para evitar que el conjunto ucraniano se metiera en el encuentro, y el segundo tiempo fue la sentencia.

Un contraataque de Gnabry significó el tercer tanto pero el gol destacado vino en el 74′ y fue obra de Leroy Sané. El extremo, que por la banda izquierda sigue recuperando sensaciones, se sacó de la manga un centro que acabó dentro de las mallas con ayuda del portero. Y el último, fue obra de Choupo-Moting en los minutos finales. Una goleada que les reafirma como líderes de grupo con seis puntos y un registro de ocho goles anotados y ninguno encajado en los dos partidos disputados por el momento en Champions.

Una dudosa decisión arbitral le arrebata a Wolfsburg la victoria

Para VfL Wolfsburg fue una noche mucho más complicada, y es que el Sevilla le planteó un encuentro reñido. Pese a que Los Lobos dieron una mejor imagen ofensiva que en la primera jornada contra el Lille, por momentos acabaron recurriendo a su defensa como único recurso. Y les funcionó, manteniendo la portería a cero al descanso y logrando ponerse por delante justo al inicio de la segunda mitad por mediación de Renato Steffen. Los dirigidos por Van Bommel tuvieron varias oportunidades para matar el partido pero finalmente lo pagaron caro, aunque no precisamente por un error propio.

Corría el minuto 82 cuando Guilavogui despejó un balón dentro del área pero al final del proceso rozó la pierna de Lamela. Pese a haber previo el contacto con el balón, el colegiado tras revisar el VAR decretó penal y expulsó al jugador del Wolfsburg por doble amarilla. Desde los once metros Ivan Rakitic, ex de Schalke 04, no perdonó. Con dos empates en dos partidos, el conjunto de la Baja Sajonia tendrá que buscar contra RB Salzburg su primera victoria en esta Champions League,